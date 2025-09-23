El fanatismo de Lionel Scaloni por Boca: quién lo hizo hincha y el ídolo bostero de su infancia

En uno de los pasajes del libro escrito por el periodista Diego Borinsky, el entrenador campeón del mundo y bicampeón de América con la Albiceleste profundizó sobre el responsable de que haya mirado al Xeneize con otros ojos en su infancia en Pujato: "Con Mauro nos hicimos hinchas de Boca por el abuelo Deolindo con el que convivíamos”.

“Mi viejo es de River y mi vieja eligió Rosario Central porque tenía los mismos colores que el equipo de su papá”. Más allá de ser históricos rivales, su viejo en varias ocasiones los llevó a Buenos Aires y siempre se las ingeniaron para meterse en la tribuna.

“Mi viejo nos llevaba a ver a Boca siendo de River porque si nos veía felices, él también lo estaba. Aunque tampoco era fanático. A veces nos compraba las entradas Barulich y otras nos metíamos de colados por un amigo que tenía mi viejo en la puerta de la popular del Riachuelo. Nos hacía pasar".

Por otro lado, Scaloni dijo presente en uno de los partidos más importantes para Boca en los ’90: en el empate 1 a 1 contra San Martín de Tucumán que le permitió al equipo de Óscar Tabárez dar la vuelta olímpica con su gente tras once años de sequía: “Estuve en la Bombonera el día del gol de Benetti cuando Boca fue campeón en el ‘92”.

Por último, Scaloni reveló su ídolo bostero de la infancia: "Mi ídolo de chico era Guinta porque yo corría y metía como loco. Toda la vida hice la de ir al piso a barrer, era una jugada típica mía. Y en esa época, Giunta era un símbolo”. Y contó que seguía de cerca a otro volante aguerrido:“Fabián Carrizo también metía como loco. Admiraba a los dos”.