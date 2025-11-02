Reducido de la Primera Nacional: los cruces de semifinales por el segundo ascenso

Estudiantes (BA), que terminó tercero en la Zona B en la fase regular, eliminó a Deportivo Maipú (1-0) y Tristán Suárez (1-0 global) para llegar a las semifinales. Estudiantes de Río Cuarto, segundo en la Zona B, se volverá a medir en el reducido con el club de mismo nombre tras sacar a Patronato (2-1) y Gimnasia y Tiro (2-0 global)

Deportivo Madryn, que ganó la Zona A en la fase regular pero cayó por penales en la final de la categoría con Gimnasia de Mendoza, viene de eliminar a Gimnasia de Jujuy en una serie polémica: en la ida se impuso 3 a 0 por decisión del Tribunal de Disciplina tras las amenazas de los dirigentes del club jujeño al árbitro y suspensión del duelo y en la vuelta ganó por la mínima (1-0) en su casa.

Su rival, Deportivo Morón, terminó cuarto en la Zona B y sacó a San Martín de Tucumán y a Atlanta del reducido. Las semifinales serán partidos de ida y vuelta con ventaja deportiva para el mejor ubicado: Deportivo Madryn y Estudiantes de Río IV tendrán esa ventaja y definirán las series como locales.

La final también se jugará a partido doble y definirá de local el mejor ubicado en la tabla general. Acá no habrá ventaja deportiva: si la serie termina empatada, habrá tiempo extra y si se mantiene la igualdad, el que acompaña a Gimnasia de Mendoza a la Liga Profesional se definirá por penales.

De los cuatro equipos todavía en carrera, hay uno que nunca jugó en Primera División: Deportivo Madryn. Después, los demás llevan mucho tiempo sin hacerlo: Morón hace 56 años, Estudiantes BA lleva 47 y Estudiantes de Río IV suma 40. Ya es un hecho que el próximo año habrá un equipo inédito en la élite del fútbol argentino.