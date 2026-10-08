Jadson Viera evalúa cambiar toda la defensa de Independiente

El entrenador del Rojo probó una línea de fondo completamente distinta en la práctica del jueves pensando en el duelo contra Talleres en el Kempes.
Independiente visitará este domingo desde las 21.30 a Talleres en el Mario Alberto Kempes por la fecha 12 del Torneo Clausura con el objetivo de volver al triunfo tras la caída 4 a 1 con Instituto. Tras el golpazo con la Gloria en donde demostró mucha debilidad en el fondo, Jadson Viera evalúa cambiar toda la defensa del equipo.
En la práctica de esta mañana, el entrenador brasileño dispuso que Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Arrayogo y Nahuel Banegas conformaran la última línea y los cuatro se perfilan para ser titulares el domingo en el Mario Alberto Kempes.
Cabe recordar que Leonardo Godoy, Juan Manuel Fedorco, Franco Calderón y Ramiro Martino integraron la defensa de Independiente en la dura caída con Instituto. Además, en el mediocampo Lautaro Millán ocupó el lugar del suspendido Maximiliano Meza y en la ofensiva el Chimy Ávila reemplazó a Iván Morales.
Aunque se espera que Viera continúe analizando alternativas en los próximos días, es un hecho que realizará varias modificaciones para visitar a la T. Debido a los malos resultados que cosechó desde su llegada, el técnico sabe que el próximo partido puede ser vital para su continuidad, sobre todo con el clásico ante Racing en el horizonte.
De esta manera, el probable equipo de Independiente para visitar a Talleres sería el siguiente con Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Arrayogo y Nahuel Banegas o Ramiro Martino; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Lautaro Millán; Santiago Montiel, Chimy Ávila y Matías Abaldo.
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