Mundial 2026: Canadá rescató un empate ante Bosnia-Herzegovina en su debut

El seleccionado anfitrión igualó 1-1 en Toronto por la primera fecha del Grupo B. Jovo Luki abrió el marcador para los europeos y Larim marcó la igualdad en el segundo tiempo.
Canadá y Bosnia-Herzegovina empataron 1-1 en el Toronto Stadium por la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026. El conjunto anfitrión dominó la posesión durante gran parte del encuentro, mientras que los europeos apostaron por un planteo más directo y encontraron espacios para lastimar mediante rápidos contragolpes.
La apertura del marcador llegó a los 20 minutos del primer tiempo tras un tiro de esquina ejecutado por Ivan Baši, en el que Jovo Luki apareció dentro del área para conectar de cabeza y establecer el 1-0 para Bosnia-Herzegovina, que sacó provecho de una de sus principales armas: la pelota parada.
En el complemento, Canadá adelantó sus líneas y asumió mayores riesgos en busca de la igualdad. El arquero Nikola Vasilj y la defensa bosnia sostuvieron la ventaja durante varios pasajes del partido, incluso con despejes salvadores sobre la línea que evitaron el empate local.
La resistencia europea finalmente se quebró a los 78 minutos. Larim aprovechó una de las tantas aproximaciones del seleccionado canadiense y marcó el 1-1 definitivo, resultado que terminó premiando la insistencia del conjunto anfitrión tras una segunda mitad en la que generó las oportunidades más claras.
Con este resultado, ambos equipos sumaron su primer punto en el Mundial 2026 y mantienen intactas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda en un Grupo B que comenzó con máxima paridad.
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