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Mundial 2026: Canadá rescató un empate ante Bosnia-Herzegovina en su debut

El seleccionado anfitrión igualó 1-1 en Toronto por la primera fecha del Grupo B. Jovo Luki abrió el marcador para los europeos y Larim marcó la igualdad en el segundo tiempo.

Canadá y Bosnia-Herzegovina empataron 1-1 en el Toronto Stadium por la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026. El conjunto anfitrión dominó la posesión durante gran parte del encuentro, mientras que los europeos apostaron por un planteo más directo y encontraron espacios para lastimar mediante rápidos contragolpes.

La apertura del marcador llegó a los 20 minutos del primer tiempo tras un tiro de esquina ejecutado por Ivan Baši, en el que Jovo Luki apareció dentro del área para conectar de cabeza y establecer el 1-0 para Bosnia-Herzegovina, que sacó provecho de una de sus principales armas: la pelota parada.

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En el complemento, Canadá adelantó sus líneas y asumió mayores riesgos en busca de la igualdad. El arquero Nikola Vasilj y la defensa bosnia sostuvieron la ventaja durante varios pasajes del partido, incluso con despejes salvadores sobre la línea que evitaron el empate local.

La resistencia europea finalmente se quebró a los 78 minutos. Larim aprovechó una de las tantas aproximaciones del seleccionado canadiense y marcó el 1-1 definitivo, resultado que terminó premiando la insistencia del conjunto anfitrión tras una segunda mitad en la que generó las oportunidades más claras.

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