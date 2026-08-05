El mensaje de cumpleaños de su novio que recibió Ignacio Lago, jugador de Colón

El futbolista cobró notoriedad por presentar a su pareja en una entrevista, una decisión valiente en el prejuicioso ámbito del fútbol argentino.
Ignacio Lago, actual futbolista de Colón de Santa Fe y el primer jugador profesional argentino en presentar públicamente a su novio, celebró este miércoles su cumpleaños, en medio de los saludos que recibió en las redes sociales de la parcialidad sabalera, que destacó el emotivo mensaje que le dedicó su pareja.
El delantero festeja sus 24 años en un gran momento: con nueve goles, es uno de los máximos goleadores de la Primera Nacional y el máximo goleador de su equipo.
“Hoy cumple años la persona que hace que todos mis días sean mejores. Gracias por hacerme sentir tan amado, por acompañarme en cada momento y por demostrarme todos los días la increíble persona que sos”, comenzó Gonzalo Huser, pareja del futbolista, en una publicación en Instagram.
“Estoy muy orgulloso de vos, de todo lo que lograste y de todo lo que todavía te espera. Ojalá este nuevo año te encuentre cumpliendo cada uno de tus sueños, porque nadie se los merece más que vos. Gracias por elegir caminar la vida conmigo. Te amo con todo mi corazón. Feliz cumpleaños, mi amor”, completó.
Y Lago le respondió: “Gracias por tu cariño y por hacer que la vida a tu lado sea mucho más linda! Te amo! Gracias por hacerme tan feliz”.
Hace unos meses el nombre de Ignacio Lago presentó a públicamente a su pareja durante una entrevista. En su participación en el programa Sangre y Luto, emitido por Aire de Santa Fe, el delantero recibió un video sorpresa en el que su novio le dedicó unas emotivas palabras que conmovieron a todos los presentes.
“Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa”, comenzó diciendo Gonzalo en la grabación. Luego, destacó el esfuerzo del futbolista: “No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño...”.
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