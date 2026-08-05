El mensaje de cumpleaños de su novio que recibió Ignacio Lago, jugador de Colón

Y Lago le respondió: “Gracias por tu cariño y por hacer que la vida a tu lado sea mucho más linda! Te amo! Gracias por hacerme tan feliz”.

El día que Ignacio Lago presentó a su novio

Hace unos meses el nombre de Ignacio Lago presentó a públicamente a su pareja durante una entrevista. En su participación en el programa Sangre y Luto, emitido por Aire de Santa Fe, el delantero recibió un video sorpresa en el que su novio le dedicó unas emotivas palabras que conmovieron a todos los presentes.

“Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa”, comenzó diciendo Gonzalo en la grabación. Luego, destacó el esfuerzo del futbolista: “No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño...”.