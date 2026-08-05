Se confirmó el cronograma de la Copa Argentina: días, horarios y sedes

La organización oficializó el calendario completo de los octavos de final del certamen, que comenzará el 12 de agosto y tendrá como cierre el cruce entre Boca y Vélez.

La organización de la Copa Argentina confirmó el cronograma de los octavos de final y definió los días, horarios y sedes de casi todos los partidos de la próxima instancia. La acción comenzará el 12 de agosto con el duelo entre Atlético Tucumán e Independiente en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, mientras que el cierre del cuadro será el 9 de septiembre, cuando Boca enfrente a Vélez, en un escenario que todavía no fue confirmado.