Se confirmó el cronograma de la Copa Argentina: días, horarios y sedes

La organización oficializó el calendario completo de los octavos de final del certamen, que comenzará el 12 de agosto y tendrá como cierre el cruce entre Boca y Vélez.
La organización de la Copa Argentina confirmó el cronograma de los octavos de final y definió los días, horarios y sedes de casi todos los partidos de la próxima instancia. La acción comenzará el 12 de agosto con el duelo entre Atlético Tucumán e Independiente en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, mientras que el cierre del cuadro será el 9 de septiembre, cuando Boca enfrente a Vélez, en un escenario que todavía no fue confirmado.
El primer encuentro de los octavos se jugará el miércoles 12 de agosto a las 19.15, con Atlético Tucumán e Independiente buscando un lugar entre los ocho mejores. El ganador enfrentará al vencedor del cruce entre Aldosivi e Independiente Rivadavia, programado para el 26 de agosto en el estadio Florencio Sola de Banfield. Antes, el 18 de agosto, Deportivo Riestra jugará frente a Gimnasia de La Plata y Banfield se medirá con Midland, el único representante de la Primera Nacional que sigue en competencia.
La otra llave comenzará a definirse el 19 de agosto, cuando Racing se enfrente con Belgrano en San Luis. El equipo que avance tendrá como rival al ganador del esperado choque entre Boca y Vélez, previsto para el 9 de septiembre a las 21.15, aunque la organización aún debe confirmar la sede del encuentro.
Los últimos dos cruces de octavos se disputarán el 27 de agosto. Estudiantes enfrentará a Barracas Central desde las 19, con estadio todavía a definir, mientras que Platense jugará ante Instituto a las 21.15 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario. Los vencedores de esos encuentros se cruzarán en los cuartos de final, instancia que completará el cuadro rumbo a la definición del certamen.
Miércoles 12 de agosto
19.15 Atlético Tucumán vs Independiente (estadio Marcelo Bielsa de Rosario)
Martes 18 de agosto
17.00 Deportivo Riestra vs Gimnasia y Esgrima La Plata (estadio Norberto Tito Tomaghello)
21.15 Banfield vs Midland (estadio Nuevo Francisco Urbano)
Miércoles 19 de agosto
19.15 Racing vs Belgrano (estadio Único La Pedrera)
Miércoles 26 de agosto
21.15 Aldosivi vs Independiente Rivadavia de Mendoza (estadio Florencio Sola)
Jueves 27 de agosto
19.00 Estudiantes de La Plata vs Barracas Central (estadio a confirmar)
21.15 Platense vs Instituto (estadio Marcelo Bielsa de Rosario)
Miércoles 2 de septiembre
21.15 Boca Juniors vs Vélez Sarsfield (estadio a confirmar)
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