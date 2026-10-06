¿El nuevo 10?: el golazo de Nico Paz en la despedida de Messi

El futbolista del Como de Italia, que es uno de los candidatos a heredar la 10 de Leo, fue uno de los protagonistas del adiós del rosarino con su pegada impresionante.

Nicolás Paz, uno de los candidatos a heredar la 10 de Messi por su presente y características como jugador, marcó un golazo en la despedida de Leo de la Selección Argentina como para sumar más puntos para obtener la disputada camiseta que también tiene como candidatos a Franco Mastantuono, Thiago Almada, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez. ¡Una obra de arte digna de Leo con pase del propio astro rosarino!