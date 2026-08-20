Fútbol |

El presidente de Recoleta fulminó a Boca: "No lo veo campeón de la Sudamericana"

Luis Vidal, máxima autoridad del conjunto paraguayo, cuestionó el nivel defensivo del Xeneize y apuntó especialmente contra el arquero colombiano Álvaro Montero.

Boca avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras golear 7-1 a Recoleta en el global, pero Luis Vidal no quedó impresionado por la contundencia del equipo de Rodolfo Arruabarrena. El presidente y jugador del conjunto paraguayo fue contundente al analizar las posibilidades del Xeneize en el certamen internacional: “No veo a Boca campeón, sinceramente lo digo”.

Vidal también apuntó directamente contra la defensa y el arco del equipo argentino. “Tiene una defensa y un arquero muy, muy flojos para mí”, aseguró en diálogo con Picado TV. La crítica alcanza a Álvaro Montero, quien todavía busca afirmarse bajo los tres palos de Boca y tuvo algunas intervenciones cuestionadas durante estos primeros partidos.

El dirigente paraguayo también remarcó que la goleada ante Recoleta no puede utilizarse como parámetro para medir el verdadero nivel del Xeneize. “No es parámetro lo que hizo con Recoleta como para decir que es campeonable, esa es mi opinión”, sostuvo. En la serie, Boca se impuso 3-1 en la ida y cerró la clasificación con un contundente 4-0 en el Defensores del Chaco.

Los goles de Boca en el contundente triunfo sobre Recoleta

Ahora, Boca tendrá una exigencia mucho mayor en los cuartos de final, donde se enfrentará con San Pablo. Vidal anticipó un escenario diferente para esa instancia: “Creo que va a existir un equipo superior futbolísticamente”. Así, pese al contundente 7-1 que sufrió Recoleta, su presidente dejó una mirada crítica sobre el Xeneize y puso en duda sus posibilidades de llegar a la final de la Sudamericana.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados