El presidente de Recoleta fulminó a Boca: "No lo veo campeón de la Sudamericana"

El dirigente paraguayo también remarcó que la goleada ante Recoleta no puede utilizarse como parámetro para medir el verdadero nivel del Xeneize. “No es parámetro lo que hizo con Recoleta como para decir que es campeonable, esa es mi opinión”, sostuvo. En la serie, Boca se impuso 3-1 en la ida y cerró la clasificación con un contundente 4-0 en el Defensores del Chaco.