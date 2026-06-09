El primero de los cracks: quiénes son las figuras que jugarán su primer Mundial

El nombre que ilusiona a la Selección de México para este Mundial. Con tan solo 17 años, acumula récords más que notables: es el titular y el goleador más joven en la historia de la Primera División mexicana (a sus 15 años y 320 días) y el debutante más juvenil con la Selección Mayor (a los 16 años y 94 días). Fue clave en la Copa Oro 2025 conquistada por la Tri, y en el Mundial Sub-20, en el que colaboró con tres tantos y tres asistencias. El jugador del Tijuana puede romper otro marcador y en su primer Mundial: puede convertirse en el debutante más joven, también, en la historia de la Copa del Mundo.

Lamine Yamal — España (18 años)

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Pese a tener apenas 18 años, Lamine Yamal acumula logros que lo ubican entre los futbolistas más destacados de su generación. El extremo del Barcelona conquistó la Eurocopa 2024 con España, obtuvo el premio Golden Boy y se transformó en el goleador más joven de la historia de LaLiga.

Además, el delantero dejó su marca en el torneo continental al convertirse en el futbolista de menor edad en anotar en una Eurocopa, con un recordado gol frente a Francia en semifinales. Aunque una lesión muscular podría retrasar su estreno en el Mundial, su presencia en el equipo de Luis de la Fuente es una certeza para una selección que sueña con volver a levantar el trofeo.

Florian Wirtz — Alemania (23 años)

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El camino de Florian Wirtz hacia una Copa del Mundo tuvo un obstáculo importante antes de llegar a este momento. Una rotura de ligamento cruzado sufrida en 2022 le impidió disputar el Mundial de Qatar, una ausencia que coincidió con otra temprana eliminación de Alemania en la fase de grupos.

Cuatro años después, el mediocampista aterriza en la cita mundialista en plenitud. Su liderazgo en Bayer Leverkusen fue clave en una campaña histórica, en la que aportó 18 goles y 19 asistencias. A eso se sumó su transferencia al Liverpool en 2025 por cerca de 125 millones de euros. La selección alemana deposita gran parte de sus aspiraciones en su talento, visión de juego y capacidad para desequilibrar.

Endrick - Brasil (19 años)

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El Mundial 2026 representará la primera experiencia mundialista para Endrick y una oportunidad ideal para confirmar todo lo que se espera de él. Tras llegar al Real Madrid siendo muy joven, el delantero continúa su crecimiento en uno de los clubes más exigentes del mundo.

La Verdeamarela ve en él a uno de los atacantes llamados a liderar el recambio generacional. Su potencia, velocidad y eficacia cerca del arco lo convierten en un perfil diferente dentro del ataque brasileño. Compartiendo equipo con figuras de renombre, buscará afianzarse en la máxima vidriera del fútbol internacional.

Jude Bellingham — Inglaterra (22 Años)

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Jude Bellingham dejó atrás el rótulo de promesa para convertirse en uno de los referentes del fútbol inglés. Su impacto en Real Madrid quedó reflejado en títulos importantes y actuaciones determinantes en los partidos de mayor exigencia.

Capaz de influir en todas las fases del juego, el mediocampista se consolidó como el motor de Inglaterra. Su capacidad para recuperar, generar juego y llegar al área rival lo transformó en una pieza indispensable. La ilusión de romper una sequía mundialista que supera las seis décadas pasa en gran medida por sus pies.

Erling Haaland — Noruega (25 años)

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La clasificación de Noruega al Mundial tiene un nombre propio: Erling Haaland. El delantero fue la gran figura de una campaña impecable en las Eliminatorias, donde su seleccionado ganó todos sus encuentros y aseguró el regreso a la Copa del Mundo por primera vez desde Francia 1998.

Los números del goleador fueron contundentes, con 16 tantos durante la fase clasificatoria. Uno de los momentos más recordados llegó en San Siro cuando un doblete frente a Italia resultó decisivo para sellar el pasaje mundialista. Máximo artillero histórico de su país y figura del Manchester City, llega a la cita como uno de los delanteros más temidos del planeta. Jugará su primer Mundial a sus 25 años tras no poder clasificar a Qatar 2022.