El sentido posteo de Ángel Romero tras debutar en Boca: "Un sueño hecho realidad"

“Locura. Momento único lo de ayer, un sueño hecho realidad. Feliz por la victoria del equipo y por el debut. Vamos, que esto recién comienza”, escribió el delantero de 33 años en su cuenta de Instagram, acompañando esas sentidas palabras con varias postales de lo que fue su estreno en la institución.

Romero ingresó en el entretiempo en reemplazo del juvenil Íker Zufiaurre y enseguida fue determinante en el partido. En prácticamente la primera pelota que tocó demostró todo su oficio: de espaldas, en el borde del área, se bancó la marca del defensor de la Lepra y generó el penal que Leandro Paredes cambió por gol para sellar el 2-0 de la victoria.

Con el resultado y el desarrollo totalmente a favor, Boca bajó un cambio y el paraguayo se dedicó casi exclusivamente a cumplir una función más orientada a la posesión que al ataque. Con precisión y criterio, mostró conocimiento del puesto, aunque en algunas acciones se lo notó falto de reacción y ritmo, algo lógico después de varios meses sin competencia oficial.

Más allá de eso, Romero dejó una primera imagen positiva en un contexto complejo para el ataque xeneize, golpeado por las lesiones de Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Milton Giménez y Lucas Janson. Mientras el cuerpo técnico espera poder recuperar a alguno de ellos en las próximas semanas, Romero comenzó a escribir su historia en Brandsen 805.