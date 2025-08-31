El Talleres de Tevez cayó 1 a 0 con Riestra y sigue cerca de la zona de descenso

Riestra, una de las revelaciones del Torneo Clausura, pisó fuerte en Córdoba. El Malevo se impuso con un golazo de Jonatan Goitía a los 31 minutos del segundo tiempo: el defensor controló fuera del área tras un despeje de cabeza a un tiro libre y sacó un fuerte remate esquinado que tuvo destino de red.

El triunfazo le permitió al conjunto de Gustavo Benítez ubicarse tercero en la Zona B con 13 puntos, superado solo por River (15) y Vélez (14). Y en la anual se encuentra octavo, en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2026, una participación que sería histórica para el club.

Por su parte, la T está pasando inmerso en una crisis deportiva. Finalizó anteúltimo de la Zona B del Torneo Apertura, con 13 puntos en 16 fechas, siendo el segundo peor equipo de los 30 que componen la Primera División, contabilizando las dos zonas. Tevez llegó para el Clausura y la situación no ha podido por ahora mejorar: cinco puntos en siete jornadas, con un triunfo, dos empates y cuatro derrotas.

Talleres tiene 18 puntos en 23 jornadas en la tabla anual y comparte el anteúltimo lugar con Aldosivi (también tiene 18) y zafa por un punto de la zona roja: allí se encuentra San Martín de San Juan con 17. Sin embargo, el conjunto sanjuanino está yéndose por los promedios, por lo que técnicamente está en zona de descenso.

“Obvio que es una situación de mierda. Nos hacemos cargo de lo que nos toca. Pero hay que seguir trabajando para adelante. No voy a cambiar la forma de pensar, voy a seguir hasta el final”, expresó Tevez en conferencia de prensa tras el encuentro.

“Hoy qué le podemos decir al jugador. Hay que seguir por el mismo camino. A este equipo si se le abre el arco van a fluir un montón de cosas. No es momento para lamentarse, como líder tengo que estar tranquilo”, continuó y aseguró: “Es obvio que es mental. El equipo hoy buscó por todos lados. Lamentablemente es esto, no la metimos de vuelta y nos llegan una vez y nos meten un gol”.