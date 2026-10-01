Nahuel Banegas fue presentado como refuerzo de Independiente

El lateral izquierdo de 29 años, que llegó a préstamo desde Tigre, dio sus primeras palabras como futbolista del Rojo.
Nahuel Banegas fue oficializado como nuevo jugador de Independiente y ya trabaja bajo las órdenes de Jadson Viera. El lateral izquierdo llegó a préstamo desde Tigre hasta diciembre de 2027 y utilizará la camiseta número 5. El defensor de 29 años se incorporó para ocupar el lugar que quedó disponible tras la lesión ligamentaria de Joel Medina. “Ni dudé en venir. Uno cuando arranca a jugar al fútbol siempre sueña con jugar en clubes así”, expresó.
Banegas contó sus primeras sensaciones como futbolista del Rojo y destacó la recepción del plantel. “Estoy muy feliz. Siempre di todo en cada lugar donde jugué y esto no va a ser la excepción y encima este tipo de club te da un plus”, afirmó en diálogo con Radio La Red. Además, recordó sus pasos por San Martín de Tucumán y Tigre: “Fueron los puntos más altos de mi carrera. Me sentí cómodo en el amistoso ante Independiente”.
El defensor también reveló cómo se produjo su llegada y su primer contacto con el entrenador. “Hace 2 días me llamó mi repre y se hizo todo muy rápido. Ayer hablé con Jadson. Me comentó qué espera de mí y con el plantel que me iba a encontrar”, explicó. Y agregó sobre sus primeros días: “Me recibieron muy bien y un plantel bárbaro desde lo humano”. Banegas puede desempeñarse como lateral izquierdo o segundo central.
Su debut podría producirse este viernes desde las 19.15 ante Instituto, en el Libertadores de América. Facundo Zabala no estaría disponible por una pequeña fractura en el dedo pulgar del pie, por lo que Banegas aparece como una de las alternativas para ocupar su lugar. La otra opción es Ramiro Martino, juvenil de 20 años surgido en Villa Domínico y quien ingresó por Zabala en el segundo tiempo ante Unión.
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