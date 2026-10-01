Nahuel Banegas fue presentado como refuerzo de Independiente

El defensor también reveló cómo se produjo su llegada y su primer contacto con el entrenador. “Hace 2 días me llamó mi repre y se hizo todo muy rápido. Ayer hablé con Jadson. Me comentó qué espera de mí y con el plantel que me iba a encontrar”, explicó. Y agregó sobre sus primeros días: “Me recibieron muy bien y un plantel bárbaro desde lo humano”. Banegas puede desempeñarse como lateral izquierdo o segundo central.