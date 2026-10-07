Empieza la nueva era sin Messi: cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

El combinado nacional tendrá su última fecha FIFA del año entre el 9 y el 17 de noviembre con dos amistosos en la que iniciará oficialmente su camino sin el histórico capitán.

La Selección Argentina tendrá su última fecha FIFA del año entre el lunes 9 y el martes 17 de noviembre, en una ventana que marcará el comienzo de una nueva etapa tras la despedida de Messi. El equipo de Lionel Scaloni podrá disputar hasta dos amistosos durante ese período, aunque AFA todavía no confirmó oficialmente los rivales ni las sedes. La planificación apunta a que ambos compromisos se jueguen en Asia.