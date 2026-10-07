Empieza la nueva era sin Messi: cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

El combinado nacional tendrá su última fecha FIFA del año entre el 9 y el 17 de noviembre con dos amistosos en la que iniciará oficialmente su camino sin el histórico capitán.
La Selección Argentina tendrá su última fecha FIFA del año entre el lunes 9 y el martes 17 de noviembre, en una ventana que marcará el comienzo de una nueva etapa tras la despedida de Messi. El equipo de Lionel Scaloni podrá disputar hasta dos amistosos durante ese período, aunque AFA todavía no confirmó oficialmente los rivales ni las sedes. La planificación apunta a que ambos compromisos se jueguen en Asia.
El seleccionado viene de completar una seguidilla de tres partidos en octubre, con goleadas a Bolivia, Burkina Faso y Benín. El primer encuentro terminó 4-0 en Córdoba, luego llegó un 7-0 en el Monumental y el emotivo 3-0 donde Messi disputó su último partido con la camiseta argentina. El rosarino cerró así un ciclo de más de dos décadas marcado por títulos como el Mundial de Qatar 2022, las Copas América 2021 y 2024 y la Finalissima.
A partir de noviembre, Scaloni deberá comenzar a definir los nuevos referentes del plantel y darle mayor protagonismo a futbolistas que puedan asumir responsabilidades dentro del equipo. La salida de Messi representa un cambio deportivo de enorme magnitud, aunque el entrenador ya había anticipado que este período podía servir para ampliar las oportunidades y comenzar a construir la estructura del próximo ciclo.
Aunque todavía no existen confirmaciones oficiales, Uzbekistán aparece como uno de los posibles rivales de la Selección Argentina para la próxima ventana internacional. El seleccionado asiático ya había sido mencionado como una alternativa para la fecha FIFA de octubre, aunque finalmente los rivales elegidos fueron Bolivia, Burkina Faso y Benín. La definición de los partidos de noviembre dependerá de las negociaciones que lleve adelante AFA.
Por otra parte, la continuidad de Scaloni también forma parte de las cuestiones pendientes. El contrato del entrenador vence en diciembre y el técnico manifestó su intención de continuar al frente del equipo, aunque todavía debe resolver distintos aspectos con Claudio Tapia. Mientras se define su futuro, el cuerpo técnico ya trabaja sobre una Selección que deberá afrontar el próximo ciclo sin su histórico capitán.
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