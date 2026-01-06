Villa y la posibilidad de ir a RIver: "Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo"

“Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo”, lanzó en una entrevista, dejando en claro su deseo de vestir la camiseta de River. Si bien desde Núñez ofertaron cuatro millones de dólares, el club mendocino pidió 12 millones por el delantero colombiano, una diferencia considerada insalvable por la dirigencia riverplatense, que decidió archivar el tema en este mercado de pases.

Villa también se refirió a su pasado por Boca y a su relación con Juan Román Riquelme, que no terminó de la mejor manera, aunque hoy tiene una meta muy clara: seguir creciendo en el fútbol.

villa y riquelme

“He hablado con mi representante y me gustaría jugar en River. Esperemos que con el presidente de Independiente Rivadavia se pongan de acuerdo las partes. Soy futbolista y mi trabajo es jugar al fútbol. Sabemos lo que significa River y esperemos que las partes se pongan de acuerdo. Yo en las negociaciones no me meto. Es el futuro mío y de mi familia; si se da esta oportunidad la voy a aprovechar de la mejor manera”, expresó el colombiano.

El colombiano también habló sobre la posibilidad de reencontrarse con Juan Fernando Quintero: “Sería un honor jugar a su lado. Juanfer conoce mi mentalidad y sabe que me gustan los retos”, comentó, al tiempo que se mostró confiado en aprovechar una eventual chance de vestir la banda roja para relanzar su carrera y volver a la selección de Colombia.

villa y juanfer

Aunque hoy el escenario parece casi imposible, la postura de River fue muy clara. La conducción encabezada por Stefano Di Carlo mantiene una línea de mercado definida, con presupuestos acotados y contratos atados a la productividad, y no está dispuesta a salirse de esos márgenes, incluso cuando se trata de futbolistas que gustan al cuerpo técnico de Marcelo Gallardo.

Así, la “bomba” del verano se desactivó tan rápido como explotó y, salvo un cambio radical en las pretensiones de Independiente Rivadavia o una presión decisiva del propio jugador, en River ya dieron vuelta la página.

¿Y los hinchas de River qué opinan?

Especialmente entre "las" hinchas de River se armó cierto revuelo en redes por la causa que tiene el jugador por abuso de género y subieron posteos repudiando la posibilidad de que el colombiano se fiche en el club.

River Feminista, un sector que reúne a socias e hinchas del club, publicó anoche un comunicado: “Decimos ¡No!“. Y desarrolló: ”Corresponde manifestar nuestro repudio absoluto y categórico frente a una posibilidad que, de concretarse, resultaría incompatible con los valores que un club deportivo, social y cultural debería representar".

“La eventual incorporación de una persona con una condena firme por violencia de género y con antecedentes vinculados a delitos sexuales no solo no representaría los valores del club, sino que tampoco reflejaría los principios más elementales de respeto, integridad y responsabilidad social que toda institución deportiva debería sostener y promover”, sumaron

Y completaron: “El solo hecho de que este rumor circule provoca vergüenza ajena y deja en evidencia una preocupante falta de compromiso con valores de River Plate. De confirmarse, se estaría transmitiendo un mensaje profundamente preocupante: que el talento deportivo podría colocarse por encima de la dignidad de las mujeres, de la lucha contra la violencia de género y del compromiso ético que implica ocupar un espacio de visibilidad pública”.