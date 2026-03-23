Enzo Fernández defendió los polémicos rivales de la Selección Argentina antes del Mundial

En su llegada al país para sumarse a las prácticas de la Albiceleste, el volante bancó la elección de Mauritania y Zambia para los amistosos previos a la Copa del Mundo.
Enzo Fernández defendió la elección de los rivales de Mauritania (27/3) y Zambia (31/3) para los amistosos de la Selección Argentina previos a la Copa del Mundo. El volante se refirió a la polémica decisión de la AFA que generó malestar en muchos hinchas argentinos.
"Cuando jugamos previamente el Mundial tampoco hubo amistosos tan exigentes, pero tratamos de tomar responsabilidad con el rival que sea y hacer lo mejor posible", inició Enzo sobre el tema en su llegada al país para sumarse a los entrenamientos de la Albiceleste.
Tras no haber acuerdo entre la UEFA y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para la disputa de la Finalissima con España, la entidad que conduce Chiqui Tapia planeó enfrentar a Guatemala, pero después desistió porque no se permite por reglamento jugar en otro continente en la misma fecha FIFA y los centroamericanos tenían pautado un compromiso en Italia. De esta manera, aparecieron los contrincantes africanos: Mauritania ocupa el lugar 113° del ranking y Zambia el 91°.
Además de Enzo, otro de los que se expresó sobre la polémica decisión de la AFA fue Alexis Mac Allister, quien remarcó: "Lo importante es estar con el grupo y enfocados en nosotros". Por otro lado, el jugador de Chelsea se refirió al encuentro contra la Roja que se canceló y reconoció que le hubiera gustado disputarla porque "es una final" y significa "representar al país". "Ahora a disfrutar acá con mis compañeros, extrañaba mucho volver", cerró el surgido en River.
La AFA elige rivales de menor jerarquía (como Curazao, Indonesia o Puerto Rico) hace años principalmente por razones comerciales y logísticas: maximizar ingresos, permitir el festejo con la hinchada local, evitar el desgaste físico de los jugadores en viajes largos y asegurar victorias que mantengan la confianza del grupo.
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