Enzo Fernández defendió los polémicos rivales de la Selección Argentina antes del Mundial

Además de Enzo, otro de los que se expresó sobre la polémica decisión de la AFA fue Alexis Mac Allister, quien remarcó: "Lo importante es estar con el grupo y enfocados en nosotros". Por otro lado, el jugador de Chelsea se refirió al encuentro contra la Roja que se canceló y reconoció que le hubiera gustado disputarla porque "es una final" y significa "representar al país". "Ahora a disfrutar acá con mis compañeros, extrañaba mucho volver", cerró el surgido en River.