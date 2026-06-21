Enzo Fernández palpitó el cruce con Austria: "El fútbol no deja respirar"

Enzo sobre la carta que le escribió a Messi en 2016

Embed "NO ME ALCANZARÍAN LOS LIBROS"



A Enzo Fernández le recordaron la carta que le había escrito a Messi cuando todavía no era futbolista profesional y le preguntaron qué le diría ahora, y el mediocampista de la Selección Argentina llenó de elogios a Leo. pic.twitter.com/szR2P6Kl7c — TyC Sports (@TyCSports) June 22, 2026

El jugador de 26 años también se detuvo en aspectos personales, como el recuerdo de su carta a Lionel Messi en su adolescencia y el rol fundamental de su familia en sus inicios. “Mi papá siempre fue fundamental en mi vida, se levantaba a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Fue una gran inspiración para mí, no me quiero emocionar ahora, pero es un ejemplo y lo amo”. Sobre el capitán argentino, agregó: “Fue un momento difícil para los argentinos y creo que hoy en día escribiría mucho más emocionalmente, porque compartí mucho con él y es una gran persona, no hace falta describirlo. Hoy no me alcanzaría un libro para escribir lo que aprendí a su lado”.

En el cierre, Enzo Fernández sintetizó el presente del seleccionado y la exigencia constante del fútbol de elite en el contexto mundialista, con una frase que marcó su visión del torneo y la evolución del equipo. “El fútbol no deja respirar. Siempre hay que seguir creciendo y yo creo que este equipo ha mejorado mucho desde Qatar. Llevamos jugando tiempo juntos y conocer mejor a tus compañeros también ayuda”.