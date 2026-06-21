Enzo Fernández palpitó el cruce con Austria: "El fútbol no deja respirar"

El volante de la Selección Argentina analizó el segundo compromiso mundialista, destacó el crecimiento del equipo desde Qatar y evitó la polémica por las comparaciones con el mediocampo de España.
Enzo Fernández palpitó el cruce ante Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 y remarcó la importancia de la preparación táctica de la Selección Argentina para un partido que se anticipa exigente. El volante del Chelsea puso el foco en la intensidad del rival y en la necesidad de sostener la idea de juego: “Esperamos un equipo que juegue directo, muy agresivo en el medio pero ya preparamos en la semana la manera en la que vamos a jugar y esperamos que nos vaya bien”.
En ese contexto, el ex Benfica y River también respondió a las declaraciones del entrenador español Luis de la Fuente sobre el mediocampo de España y evitó entrar en la polémica, aunque dejó una definición clara sobre cómo se resuelven estas comparaciones. “No voy a entrar en polémicas, quién es mejor o peor se ve dentro de la cancha”. A la vez, reconoció el nivel del rival europeo y su jerarquía individual. “España tiene uno de los mediocentros más importantes del mundo, porque son grandes jugadores”.
En cuanto al debut con Argelia, Enzo destacó el control del juego pero también la resistencia del rival y las condiciones climáticas. “Manejamos el partido ante Argelia pero el rival juega y tienen buenos futbolistas. El calor te hace bajar la ventaja física, pero tuvimos una gran actuación pese a que hay momentos que tenés que defender”.
En relación a su rol dentro del equipo de Lionel Scaloni, el mediocampista explicó las funciones que viene cumpliendo en este Mundial y el nivel de adaptación dentro del sistema colectivo. “Scaloni me pide juego y llegar al área, es la función que me está haciendo cumplir ahora y también lo hice antes”. Además, remarcó la competencia interna dentro del plantel. “Somos 23 jugadores más los arqueros, no me siento hoy en día titular sino que el técnico elige quien juega y cada vez que me toca quiero defender de la mejor manera a mi país”.
El jugador de 26 años también se detuvo en aspectos personales, como el recuerdo de su carta a Lionel Messi en su adolescencia y el rol fundamental de su familia en sus inicios. “Mi papá siempre fue fundamental en mi vida, se levantaba a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Fue una gran inspiración para mí, no me quiero emocionar ahora, pero es un ejemplo y lo amo”. Sobre el capitán argentino, agregó: “Fue un momento difícil para los argentinos y creo que hoy en día escribiría mucho más emocionalmente, porque compartí mucho con él y es una gran persona, no hace falta describirlo. Hoy no me alcanzaría un libro para escribir lo que aprendí a su lado”.
En el cierre, Enzo Fernández sintetizó el presente del seleccionado y la exigencia constante del fútbol de elite en el contexto mundialista, con una frase que marcó su visión del torneo y la evolución del equipo. “El fútbol no deja respirar. Siempre hay que seguir creciendo y yo creo que este equipo ha mejorado mucho desde Qatar. Llevamos jugando tiempo juntos y conocer mejor a tus compañeros también ayuda”.
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