Escándalo en la Premier: El Kun Agüero tomó del hombro a una jueza de línea

El delantero argentino protagonizó un episodio polémico con una asistente del árbitro del partido. Cuando se jugaban 41 minutos del primer tiempo, el nacido en Qulimes protestó con vehemencia un lateral y luego le apoyó la mano en el hombro a la árbitro asistente Sian Louise Massey-Ellis.

La asistente retiró en un gesto rápido la mano del "Kun" y no informó al árbitro Chris Kavanagh, por lo que no hubo sanción para el futbolista del City. Sin embargo, los medios de todo el mundo se preguntan si el goleador no será sancionado de “oficio”.

Luego del encuentro, el entrenador Pep Guardiola defendió a su dirigido: "Lo conozco desde hace años, es la persona más buena que conocí. No busquen un problema de esa situación, busquen en otro lado", sostuvo.

la polémica acción de sergio kun aguero - VIDEO

