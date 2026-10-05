Estudiantes goleó a Gimnasia de Mendoza con una ráfaga de goles sobre el final

El Pincha aplastó 3 a 0 al conjunto mendocino en UNO con tantos agónicos y quedó a cuatro puntos de los puestos de clasificación en su zona del Torneo Clausura.
Estudiantes goleó 3-0 a Gimnasia de Mendoza en UNO por la undécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura y consiguió un triunfo clave para mantenerse con vida en la pelea por los playoffs. El equipo del Cacique Medina, que tiene como gran objetivo la Copa Libertadores, llegó al partido con apenas 10 puntos y necesitaba sumar de a tres.
El Pincha dominó buena parte del encuentro y generó varias situaciones para abrir el marcador, aunque no logró aprovecharlas durante el desarrollo. Gimnasia de Mendoza intentó resistir y tuvo en Módica a su principal carta ofensiva, mientras que Estudiantes rotó algunas piezas pensando también en su próximo compromiso por la Libertadores. Marcos Rojo, flamante refuerzo para esa competencia, siguió el partido desde las tribunas.
La diferencia recién apareció sobre el cierre, cuando Mondino cometió un penal sobre Guido Carrillo a los 83 minutos. Cetré tomó la responsabilidad y ejecutó un potente remate cruzado que dejó sin chances a Rigamonti para poner el 1-0. Con la ventaja, el local encontró espacios y aprovechó el desconcierto de un rival que quedó expuesto en defensa.
Estudiantes no perdonó y liquidó el partido con dos goles de Fabricio Pérez. Primero, el delantero recibió un regalo de la última línea mendocina, quedó mano a mano con Rigamonti y definió con precisión para el 2-0. Ya en el cierre, volvió a aparecer en el segundo palo para definir de cabeza tras un centro de Benedetti y marcar el 3-0 definitivo.
Con este resultado, el Pincha llegó a 13 puntos y está a cuatro de Independiente, el último que estaría clasificando a los octavos de final. En la próxima fecha, Estudiantes visitará a Central Córdoba, el sábado a las 17, mientras que Gimnasia, que quedó 7º con 17 puntos, recibirá a Newell's el próximo lunes desde las 17.30.
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