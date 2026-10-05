Estudiantes goleó a Gimnasia de Mendoza con una ráfaga de goles sobre el final

El Pincha aplastó 3 a 0 al conjunto mendocino en UNO con tantos agónicos y quedó a cuatro puntos de los puestos de clasificación en su zona del Torneo Clausura.

Estudiantes goleó 3-0 a Gimnasia de Mendoza en UNO por la undécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura y consiguió un triunfo clave para mantenerse con vida en la pelea por los playoffs. El equipo del Cacique Medina, que tiene como gran objetivo la Copa Libertadores, llegó al partido con apenas 10 puntos y necesitaba sumar de a tres.