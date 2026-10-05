Nueva Chicago cayó con Deportivo Maipú y sigue muy comprometido con el descenso

El Torito tuvo la gran oportunidad de ponerse en ventaja con un cabezazo de Lucas Ambrogio que se estrelló contra el palo cuando estaba con el arco a su merced. Un rato después, a diez minutos del final, el elenco mendocino tuvo su chance y golpeó al mentón. Juan Cruz Giacone tuvo una gran subida y mandó un centro que encontró a Juan Pablo Gobetto, quien no perdonó frente al arquero Facundo Masuero.