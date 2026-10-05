Nueva Chicago cayó con Deportivo Maipú y sigue muy comprometido con el descenso

El club mendocino se impuso 1 a 0 ante el Torito de visitante, entró en zona de playoffs y complicó al conjunto de Matadores en la zona baja de la Primera Nacional.
Nueva Chicago perdió 1 a 0 con Deportivo Maipú en Mataderos y sigue muy comprometido con el descenso en la Primera Nacional. El club mendocino se impuso con un gol de Juan Pablo Gobetto a los 34 minutos del complemento y entró en la zona de playoffs más allá de profundizar el mal momento del Torito a cuatro jornadas del final del certamen.
El Torito no pudo aprovechar la localía para sacar aire en su pelea por la permanencia en la categoría y hasta terminó la fecha más complicado debido al triunfo previo de Chacarita a Patronato como local. De hecho, el Verdinegro quedó a solo tres puntos de la zona de descenso de la Primera Nacional.
El Torito tuvo la gran oportunidad de ponerse en ventaja con un cabezazo de Lucas Ambrogio que se estrelló contra el palo cuando estaba con el arco a su merced. Un rato después, a diez minutos del final, el elenco mendocino tuvo su chance y golpeó al mentón. Juan Cruz Giacone tuvo una gran subida y mandó un centro que encontró a Juan Pablo Gobetto, quien no perdonó frente al arquero Facundo Masuero.
Nueva Chicago perdió un partido clave como local y el clima en Mataderos se puso espeso por la cercanía con el descenso. El Torito está 15° en la Zona B con 36 puntos, solo por encima de Patronato (34) y los que están descendiendo, Chacarita (33) y Güemes (23). ¡Y en la última deberá visitar a Chaca!
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