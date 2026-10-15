Ramón Díaz, cada vez más cerca de un nuevo ciclo en River

El futuro de Ponzio como entrenador del Millonario depende de los próximos resultados y el riojano aparece como el principal candidato para asumir de manera definitiva tras la salida de Coudet.
Ramón Díaz tiene chances de regresar a River para iniciar su cuarto ciclo como entrenador, en medio de la crisis futbolística que atraviesa el equipo. El empate 1-1 ante Sarmiento dejó al Millonario noveno en la tabla anual y fuera de los puestos de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura. Aunque la dirigencia y el técnico todavía no confirman una llegada inmediata del riojano, el partido del domingo ante Belgrano podría acelerar los tiempos.
Leonardo Ponzio había asumido de manera interina y su continuidad siempre estuvo atada a los resultados. Tras un comienzo con tres victorias, llegaron la derrota frente a Huracán, el ajustado triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto y la igualdad en Junín. La posibilidad de quedarse sin playoffs y sin clasificación a la próxima Copa Libertadores por la tabla anual aumenta la presión sobre la conducción del club, que podría resolver el cambio antes de diciembre.
Uno de los indicios que alimentó las versiones fue la decisión de Ramón de rechazar una propuesta de Corinthians mientras espera un posible llamado de River. Su hijo y ayudante de campo, Emiliano Díaz, también dejó una señal en redes sociales al disculparse con los hinchas del equipo brasileño y explicar que debía ayudar a su padre a “cumplir su último sueño en el fútbol”. La frase fue interpretada como un guiño a la posibilidad de regresar al club de Núñez.
En este escenario, Ramón aparece como el candidato más firme para asumir, mientras otros nombres que interesan, como Eduardo Domínguez, Gabriel Milito y Hernán Crespo, tienen trabajo. Además, el riojano ya recibió muestras de apoyo de los hinchas, que pidieron por su vuelta en el Monumental. Sin embargo, desde la dirigencia mantienen la cautela y sostienen que, por ahora, Ponzio seguirá al frente del plantel.
A River le quedan cuatro partidos para cerrar la fase regular del Clausura, con un calendario exigente por delante. Primero visitará a Belgrano, en un encuentro que dirigirá Ponzio; después afrontará los clásicos ante Racing, en el Monumental, y Boca, en La Bombonera, antes de cerrar contra Aldosivi en Mar del Plata. El resultado en Córdoba puede ser determinante para definir cuándo se producirá el posible regreso de Ramón, aunque todavía no hay una fecha confirmada ni un anuncio oficial.
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