Ramón Díaz, cada vez más cerca de un nuevo ciclo en River

Leo Ponzio quedó como principal blanco de críticas tras el empate ante Sarmiento en Junín.

Uno de los indicios que alimentó las versiones fue la decisión de Ramón de rechazar una propuesta de Corinthians mientras espera un posible llamado de River. Su hijo y ayudante de campo, Emiliano Díaz, también dejó una señal en redes sociales al disculparse con los hinchas del equipo brasileño y explicar que debía ayudar a su padre a “cumplir su último sueño en el fútbol”. La frase fue interpretada como un guiño a la posibilidad de regresar al club de Núñez.