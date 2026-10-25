La presidenta de Palmeiras defendió a Estudiantes y fulminó a Flamengo por el caso de Marcos Rojo

Leila Pereira cuestionó el reclamo del Mengao por la presencia del defensor en la semifinal de la Libertadores y defendió que la clasificación se resuelva dentro de la cancha, sin recurrir a presentaciones extradeportivas.
Leila Pereira, presidenta de Palmeiras, cuestionó duramente a Flamengo por su reclamo contra Estudiantes tras la clasificación del equipo argentino a la final de la Copa Libertadores, luego de eliminar al conjunto brasileño en el Maracaná. La polémica se originó por la presencia de Marcos Rojo en el equipo del Pincha y motivó una presentación del Mengao, que busca impugnar lo ocurrido. “Qué feo, ¿no? Es ridículo”, lanzó la dirigente, cuyo equipo enfrentará al conjunto platense en la definición del próximo 28 de noviembre, en Montevideo.
“Lo que me interesa es que Palmeiras esté en otra final y lo hayamos conseguido en el campo. Y eso es lo que siempre tiene que pasar”, sostuvo Pereira al referirse a la controversia. Además, cuestionó la intención de buscar alternativas fuera del juego para modificar los resultados deportivos. “Es ridículo intentar usar subterfugios para alcanzar el éxito sin ningún motivo”, agregó la presidenta del Verdao, quien mantiene un vínculo con la institución paulista desde 2015 y ocupa el cargo dirigencial desde 2021.
En su descargo, la dirigente también recordó la derrota de Palmeiras ante Flamengo en la final de la Libertadores de 2025 y destacó la manera en que su club reaccionó después de aquel resultado. “El año pasado, por ejemplo, estuvimos en Lima. Pasó lo que pasó, ¿y qué hicimos? Llevamos las sandalias de la humildad, trabajamos todo el año y volvemos a una final de Libertadores, compitiendo también en la Copa de Brasil y en el Brasileirao. Y no lo olviden: campeón del Paulistao”, expresó, al reivindicar los logros del equipo durante la temporada.
Pereira fue todavía más contundente al cuestionar la postura de Flamengo y reclamar que acepte la eliminación sin buscar otras vías para revertirla. “Eso es lo que le falta a este club, que intenta mover los hilos: ponerse las sandalias de la humildad y reconocer”, afirmó. Luego, dejó en claro que, desde su perspectiva, los dos finalistas se ganaron su lugar en la definición continental: “Palmeiras está en la final. Estudiantes está en la final. Y será un hermoso espectáculo en Montevideo”.
Las declaraciones sumaron tensión a la previa de una final que enfrentará a Palmeiras con Estudiantes por el título continental. Mientras el club brasileño celebra una nueva oportunidad de conquistar la Libertadores, el reclamo de Flamengo por la inclusión de Rojo mantiene abierta la controversia tras la serie semifinal. La definición está prevista para el 28 de noviembre en Montevideo, donde el equipo argentino buscará consagrarse frente al conjunto paulista.
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