La presidenta de Palmeiras defendió a Estudiantes y fulminó a Flamengo por el caso de Marcos Rojo

En su descargo, la dirigente también recordó la derrota de Palmeiras ante Flamengo en la final de la Libertadores de 2025 y destacó la manera en que su club reaccionó después de aquel resultado. “El año pasado, por ejemplo, estuvimos en Lima. Pasó lo que pasó, ¿y qué hicimos? Llevamos las sandalias de la humildad, trabajamos todo el año y volvemos a una final de Libertadores, compitiendo también en la Copa de Brasil y en el Brasileirao. Y no lo olviden: campeón del Paulistao”, expresó, al reivindicar los logros del equipo durante la temporada.