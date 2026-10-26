Torneo Clausura: Unión le ganó a Estudiantes y sueña con clasificarse a los playoffs

El encuentro comenzó con ambos equipos obligados a buscar la victoria para mantener sus posibilidades de avanzar de ronda. A los 40 minutos del primer tiempo, Estudiantes se puso en ventaja con un centro de Eric Meza desde la derecha que se desvió en Lucas Ayala y terminó dentro del arco defendido por Matías Mansilla. Sin embargo, Unión reaccionó en el inicio del complemento y alcanzó el empate a través de Cristian Tarragona, quien apareció por el segundo palo y venció a Fernando Muslera.