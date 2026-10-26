Torneo Clausura: Unión le ganó a Estudiantes y sueña con clasificarse a los playoffs

El Tatengue se impuso 3 a 1 al Pincha en Santa Fe por la fecha 14 y sigue en la pelea por entrar en los octavos de final. El Pincha quedó a cinco puntos de Independiente, con seis unidades en juego.
Unión le ganó 3-1 a Estudiantes en Santa Fe, por la fecha 14 del Torneo Clausura, y sumó tres puntos importantes en la pelea por ingresar a los octavos de final. Lucas Ayala, en contra, abrió el marcador para el Pincha, mientras que Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia y Eric Ramírez dieron vuelta el resultado para el Tatengue. Con esta victoria, el equipo santafesino llegó a los 17 puntos y quedó a dos de Independiente, que ocupa el último puesto de clasificación.
El encuentro comenzó con ambos equipos obligados a buscar la victoria para mantener sus posibilidades de avanzar de ronda. A los 40 minutos del primer tiempo, Estudiantes se puso en ventaja con un centro de Eric Meza desde la derecha que se desvió en Lucas Ayala y terminó dentro del arco defendido por Matías Mansilla. Sin embargo, Unión reaccionó en el inicio del complemento y alcanzó el empate a través de Cristian Tarragona, quien apareció por el segundo palo y venció a Fernando Muslera.
El Tatengue aprovechó el impulso del empate y pasó al frente a los 19' del complemento, cuando Marcelo Estigarribia capturó un rebote de Muslera y convirtió el 2-1 en el marcador. El club platense intentó reaccionar durante el tramo final, pero no encontró claridad para generar situaciones de peligro y sufrió las dificultades que arrastró durante buena parte del semestre. En la última jugada, Eric Ramírez recuperó la pelota dentro del área y definió para establecer el 3-1 definitivo.
La derrota dejó al Pincha con pocas posibilidades de jugar los playoffs, a cinco puntos de Independiente cuando quedan solamente seis unidades por disputar, primero ante Instituto y luego Talleres, antes de enfrentar a Independiente Rivadavia por la Supercopa Argentina y luego a Palmeiras en la final de la Libertadores. Unión, por su parte, buscará sostener su recuperación y aprovechar cualquier tropiezo de Independiente y San Lorenzo para meterse entre los ocho mejores de su zona.
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