Europa League: se definieron los clasificados a octavos y playoffs

Con una jornada decisiva en simultáneo, el segundo certamen europeo cerró su etapa inicial y dejó definidas las clasificaciones, con varios argentinos con protagonismo clave en la definición.

La Europa League 2025-26 cerró su fase de liga con 18 partidos en simultáneo que determinaron los clasificados a octavos de final y playoffs y los eliminados de la competición. En la última jornada, clubes de primer nivel lograron sus objetivos de clasificación a octavos mientras que otros deberán seguir compitiendo en una fase previa.

Olympique Lyon (21), Aston Villa (21), Midtjylland (19), Porto (17), Real Betis (17), SC Braga (17), Friburgo (17) y Roma (16) terminaron en los primeros ocho lugares y clasificaron directo a octavos de final. Por detrás de ellos, una decena de equipos accedió a los 16avos de final (playoffs), donde pelearán por avanzar a la instancia de los 16 mejores. Entre los eliminados, varios clubes históricos no lograron meterse en las posiciones de continuidad.

La jornada también dejó momentos destacables de jugadores argentinos. En el Villa Park, el Dibu Martínez fue protagonista con una brutal doble atajada que evitó una caída temprana frente a Salzburgo, en un tramo donde el rival buscaba quedarse con la victoria para meterse en el cruce eliminatorio. Sus intervenciones destacadas fueron claves para sostener al Aston Villa en posición de privilegio y definir su lugar directo. Por otra parte, Valentín Gómez y Chimy Ávila fueron titulares en la victoria del Betis, al igual que Valentín Soulé en la Roma y Vicente Taborda en Panathinaikos.

La doble atajada del Dibu Martínez para salvar al Aston Villa

Posiciones finales de la fase de liga de la Europa League

  1. Olympique Lyon — 21 pts — Clasificado a octavos
  2. Aston Villa — 21 pts — Clasificado a octavos
  3. Midtjylland — 19 pts — Clasificado a octavos
  4. Real Betis — 17 pts — Clasificado a octavos
  5. Porto — 17 pts — Clasificado a octavos
  6. SC Braga — 17 pts — Clasificado a octavos
  7. Friburgo — 17 pts — Clasificado a octavos
  8. Roma — 16 pts — Clasificado a octavos
  9. Genk — 16 pts — Playoffs
  10. Bologna — 15 pts — Playoffs
  11. Stuttgart — 15 pts — Playoffs
  12. Ferencváros — 15 pts — Playoffs
  13. Nottingham Forest — 14 pts — Playoffs
  14. Viktoria Plzen — 14 pts — Playoffs
  15. Estrella Roja — 14 pts — Playoffs
  16. Celta Vigo — 13 pts — Playoffs
  17. PAOK — 12 pts — Playoffs
  18. Lille — 12 pts — Playoffs
  19. Fenerbahçe — 12 pts — Playoffs
  20. Panathinaikos — 12 pts — Playoffs
  21. Celtic — 11 pts — Playoffs
  22. Ludogorets — 10 pts — Playoffs
  23. Dinamo Zagreb — 10 pts — Playoffs
  24. SK Brann — 9 pts — Playoffs
  25. Young Boys — 9 pts — Eliminado
  26. Sturm Graz — 7 pts — Eliminado
  27. FCSB — 7 pts — Eliminado
  28. Go Ahead Eagles — 7 pts — Eliminado
  29. Feyenoord — 6 pts — Eliminado
  30. FC Basel — 6 pts — Eliminado
  31. RB Salzburgo — 6 pts — Eliminado
  32. Rangers — 4 pts — Eliminado
  33. Nice — 3 pts — Eliminado
  34. FC Utrecht — 1 pt — Eliminado
  35. Malmö — 1 pt — Eliminado
  36. Maccabi Tel-Aviv — 1 pt — Eliminado

