Europa League: se definieron los clasificados a octavos y playoffs

Olympique Lyon (21), Aston Villa (21), Midtjylland (19), Porto (17), Real Betis (17), SC Braga (17), Friburgo (17) y Roma (16) terminaron en los primeros ocho lugares y clasificaron directo a octavos de final. Por detrás de ellos, una decena de equipos accedió a los 16avos de final (playoffs), donde pelearán por avanzar a la instancia de los 16 mejores. Entre los eliminados, varios clubes históricos no lograron meterse en las posiciones de continuidad.

La jornada también dejó momentos destacables de jugadores argentinos. En el Villa Park, el Dibu Martínez fue protagonista con una brutal doble atajada que evitó una caída temprana frente a Salzburgo, en un tramo donde el rival buscaba quedarse con la victoria para meterse en el cruce eliminatorio. Sus intervenciones destacadas fueron claves para sostener al Aston Villa en posición de privilegio y definir su lugar directo. Por otra parte, Valentín Gómez y Chimy Ávila fueron titulares en la victoria del Betis, al igual que Valentín Soulé en la Roma y Vicente Taborda en Panathinaikos.

La doble atajada del Dibu Martínez para salvar al Aston Villa

Posiciones finales de la fase de liga de la Europa League