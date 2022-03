Everton de Chile pasó de ronda y sería rival de Estudiantes

Everton perdió con Monagas por 1 a 0 (conquista de Óscar González al minuto del complemento), pero en la ida había vencido 3 a 0 y logró el pasaje a la siguiente instancia por diferencia de gol.

En el equipo chileno fueron titulares los argentinos Fernando de Paul (nacionalizado chileno), Adrián Sánchez (ex Boca Juniors), Lucas Di Yorio (ex Aldosivi) e Ismael Sosa (ex Platense e Independiente). En Monagas estuvo el arquero Nicolás Caprio (ex Unión de Santa Fe y Cipolletti de Río Negro, entre otros).

Everton jugará en la tercera fase contra el ganador del choque de mañana entre Estudiantes de La Plata y Audax Italiano, también de Chile, que en la ida se impuso por 1 a 0.