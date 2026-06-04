Francia cayó ante Costa de Marfil y España no pasó del empate con Irak antes del Mundial

Dos de los seleccionados europeos que llegarán como candidatos a la Copa del Mundo dejaron dudas en sus últimos amistosos de preparación antes de viajar a Norteamérica.
A una semana del inicio del Mundial 2026, Francia y España tuvieron actuaciones por debajo de las expectativas en sus respectivos amistosos de preparación. Les Bleus sufrieron una inesperada derrota por 2-1 frente a Costa de Marfil en Nantes, mientras que la Roja igualó 1-1 con Irak en La Coruña. Ambos resultados encendieron algunas alarmas en dos seleccionados que aparecen entre los principales aspirantes al título.
Francia había logrado adelantarse sobre el cierre del primer tiempo gracias a Rayan Cherki, quien convirtió el 1-0 con un potente remate. El equipo de Didier Deschamps controlaba el encuentro y presentó una formación muy cercana a la que utilizaría en el Mundial, pero no logró sostener la ventaja en la segunda mitad.
Costa de Marfil reaccionó tras el descanso y dio vuelta la historia con los goles de Guéla Doué y Amad Diallo. El primero tuvo un condimento especial, ya que el defensor nació en Francia y es hermano de Désiré Doué, quien integró el banco de suplentes del conjunto local. La remontada representó un golpe inesperado para Francia, que cerrará su preparación ante Irlanda del Norte antes de debutar en la Copa del Mundo.
España, por su parte, tampoco logró imponer condiciones frente a Irak y debió conformarse con un empate en Riazor. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente abrió el marcador mediante Ferran Torres, pero la respuesta iraquí llegó rápidamente a través de Merchas Doski. Más allá del dominio territorial y la posesión, la selección española no encontró los caminos para volver a ponerse en ventaja.
La Roja presentó una fuerte rotación de futbolistas y múltiples pruebas de cara al Mundial. De la Fuente preservó a varias de sus figuras y utilizó el amistoso para observar alternativas dentro del plantel, aunque el rendimiento colectivo dejó interrogantes antes del último ensayo frente a Perú. Irak, en cambio, se llevó una igualdad histórica que fortalece su confianza antes de compartir grupo con Noruega, Francia y Senegal en la fase inicial.
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