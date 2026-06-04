Francia cayó ante Costa de Marfil y España no pasó del empate con Irak antes del Mundial

Costa de Marfil reaccionó tras el descanso y dio vuelta la historia con los goles de Guéla Doué y Amad Diallo. El primero tuvo un condimento especial, ya que el defensor nació en Francia y es hermano de Désiré Doué, quien integró el banco de suplentes del conjunto local. La remontada representó un golpe inesperado para Francia, que cerrará su preparación ante Irlanda del Norte antes de debutar en la Copa del Mundo.