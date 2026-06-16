Francia se impuso 3 a 1 a Senegal con un doblete de Mbappé

El combinado galo sacó adelante su estreno en el Mundial contra el bravo equipo de Sadio Mané sobre el final tras 66 minutos en donde no se movía el marcador.
Francia derrotó 3 a 1 a Senegal en su debut en el Grupo I del Mundial 2026, en un partido que pasó de la paridad absoluta a una definición contundente en el tramo final. En una continuidad de su actuación en Rusia 2018 y Qatar 2022, Kylian Mbappé fue la gran figura de la noche con dos goles.
Durante la primera mitad, Senegal había sido el equipo más peligroso. Los africanos generaron cinco remates al arco contra apenas uno de Francia y estuvieron cerca de abrir el marcador con un disparo de Nicolas Jackson que se estrelló contra el palo tras una pérdida de Mbappé en ataque. El 0-0 al descanso reflejó la resistencia francesa más que el desarrollo del juego.
El equipo de Didier Deschamps regresó del entretiempo con otra intensidad. A los 47 minutos, Désiré Doué tuvo la ocasión más clara de Les Bleus hasta ese momento, aunque definió desviado. Poco después, Michael Olise volvió a exigir a Édouard Mendy, que sostuvo el empate con una intervención clave.
La apertura del marcador llegó a los 66 minutos: Olise filtró un pase entre líneas, Mbappé atacó el espacio a la espalda de Kalidou Koulibaly y definió de primera para establecer el 1-0 en el marcador. Con ese tanto, el capitán francés alcanzó los 13 goles en Copas del Mundo e igualó el récord histórico de Just Fontaine.
Senegal reaccionó rápidamente y llegó a celebrar el empate apenas tres minutos después. Nicolas Jackson venció a Mike Maignan con una gran definición, pero la acción fue invalidada por fuera de juego tras la revisión del VAR. La decisión mantuvo la ventaja francesa en un momento clave del encuentro.
Pape Thiaw movió el banco en busca de respuestas y dio ingreso a Habib Diarra e Ibrahim Mbayé para revitalizar el ataque. Sin embargo, cuando Senegal empujaba por la igualdad, Francia encontró el golpe definitivo gracias a una de las modificaciones de Deschamps.
A los 79 minutos ingresó Bradley Barcola por un apagado Ousmane Dembélé. Apenas dos minutos después, el extremo del PSG recibió una habilitación de Adrien Rabiot, atacó el espacio entre los defensores y definió con una sutil "vaselina" por encima de Mendy para marcar el 2-0 y prácticamente sentenciar el partido.
Cuando parecía que todo estaba resuelto, Senegal volvió a meterse en juego ya en tiempo agregado: Ibrahim Mbayé aprovechó un mano a mano frente a Maignan y descontó para poner el 2-1 a los 95 minutos, devolviéndole incertidumbre a los instantes finales.
La emoción duró apenas unos segundos. Tras el saque desde el centro, Mbappé recibió la pelota, avanzó unos metros y sacó un remate extraordinario desde aproximadamente 28 metros que se clavó en el ángulo derecho de Mendy. El gol estableció el 3-1 definitivo y desató el festejo francés.
Además de asegurar los tres puntos para Francia, el tanto tuvo valor histórico. Con 14 goles en Copas del Mundo, Mbappé superó a Just Fontaine y se convirtió en el máximo goleador francés de todos los tiempos en la historia de los Mundiales, consolidando una noche que lo tuvo como protagonista absoluto en Nueva York-Nueva Jersey. Además le dieron el premio al jugador del partido para coronar el primer partido de Francia en esta Copa del Mundo.
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