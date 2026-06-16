Francia se impuso 3 a 1 a Senegal con un doblete de Mbappé

Senegal reaccionó rápidamente y llegó a celebrar el empate apenas tres minutos después. Nicolas Jackson venció a Mike Maignan con una gran definición, pero la acción fue invalidada por fuera de juego tras la revisión del VAR. La decisión mantuvo la ventaja francesa en un momento clave del encuentro.

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Pape Thiaw movió el banco en busca de respuestas y dio ingreso a Habib Diarra e Ibrahim Mbayé para revitalizar el ataque. Sin embargo, cuando Senegal empujaba por la igualdad, Francia encontró el golpe definitivo gracias a una de las modificaciones de Deschamps.

A los 79 minutos ingresó Bradley Barcola por un apagado Ousmane Dembélé. Apenas dos minutos después, el extremo del PSG recibió una habilitación de Adrien Rabiot, atacó el espacio entre los defensores y definió con una sutil "vaselina" por encima de Mendy para marcar el 2-0 y prácticamente sentenciar el partido.

Cuando parecía que todo estaba resuelto, Senegal volvió a meterse en juego ya en tiempo agregado: Ibrahim Mbayé aprovechó un mano a mano frente a Maignan y descontó para poner el 2-1 a los 95 minutos, devolviéndole incertidumbre a los instantes finales.

La emoción duró apenas unos segundos. Tras el saque desde el centro, Mbappé recibió la pelota, avanzó unos metros y sacó un remate extraordinario desde aproximadamente 28 metros que se clavó en el ángulo derecho de Mendy. El gol estableció el 3-1 definitivo y desató el festejo francés.

Además de asegurar los tres puntos para Francia, el tanto tuvo valor histórico. Con 14 goles en Copas del Mundo, Mbappé superó a Just Fontaine y se convirtió en el máximo goleador francés de todos los tiempos en la historia de los Mundiales, consolidando una noche que lo tuvo como protagonista absoluto en Nueva York-Nueva Jersey. Además le dieron el premio al jugador del partido para coronar el primer partido de Francia en esta Copa del Mundo.