Gabriel Ávalos, encendido en Independiente: máximo goleador y segundo asistidor del Apertura

El delantero paraguayo atraviesa su mejor etapa desde que llegó al Rojo: suma seis goles y tres asistencias siendo una de las grandes figuras del campeonato argentino.
Gabriel Ávalos atraviesa su mejor momento desde que llegó a Independiente a comienzos de 2024. Después de un arranque con dudas y críticas, el delantero paraguayo se transformó en la gran figura del equipo de Gustavo Quinteros y hoy es el máximo goleador y segundo asistidor del Torneo Apertura, siendo uno de los niveles más altos del campeonato.
El cambio se dio a partir de la llegada de Quinteros, quien le dio confianza y lo convirtió en la referencia ofensiva del equipo. “El equipo le genera situaciones y él las está aprovechando muy bien. Está muy motivado”, explicó el entrenador en conferencia de prensa, destacando el rol clave del N°9, que se consolidó como el principal argumento ofensivo.
Su racha en el campeonato comenzó temprano: en la primera fecha contra Estudiantes (1-1) asistió a Luciano Cabral y en la siguiente jornada le marcó a Newell’s con una volea para el empate con el mismo resultado. Luego aparecieron tantos importantes contra Lanús, Independiente Rivadavia y Central Córdoba, varios de ellos decisivos para el equipo, que lo fueron afirmando como el hombre más peligroso del equipo en el área rival.
Y el punto más alto del nueve llegó en el reciente empate 4 a 4 ante Unión: asistió en el 1-3, convirtió de penal el 2-3 y marcó de cabeza el 3-4 parcial. Con ese rendimiento, Ávalos alcanzó los seis goles y tres asistencias en el torneo, estando en los primeros puestos de ambas tablas. En medio de este presente, el paraguayo también se ilusiona con volver a su selección y sueña con el Mundial 2026, mientras en Avellaneda celebran haberlo recuperado.
Ávalos lidera la tabla de goleadores con seis gritos, junto a David Romero de Tigre. Cristian Tarragona y Junior Marabel con cinco cada uno, los siguen de cerca. Por otro lado, el paraguayo es escolta en la tabla de asistencias con tres, a una de Rafael Profini, marcador central de Unión de Santa Fe.
comentar