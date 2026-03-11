Gabriel Ávalos, encendido en Independiente: máximo goleador y segundo asistidor del Apertura

El segundo gol de Ávalos en el empate 4-4 de Independiente ante Unión

¡¡DOBLETE DE ÁVALOS CON UN GRAN CABEZAZO PARA LLEGAR A LOS 6 GOLES E IGUALAR AL RULO ROMERO COMO MÁXIMO GOLEADOR DEL #TorneoApertura!! Independiente se ponía 3-4 ante Unión y todo quedaba listo para la HAZAÑA en Avellaneda...

Y el punto más alto del nueve llegó en el reciente empate 4 a 4 ante Unión: asistió en el 1-3, convirtió de penal el 2-3 y marcó de cabeza el 3-4 parcial. Con ese rendimiento, Ávalos alcanzó los seis goles y tres asistencias en el torneo, estando en los primeros puestos de ambas tablas. En medio de este presente, el paraguayo también se ilusiona con volver a su selección y sueña con el Mundial 2026, mientras en Avellaneda celebran haberlo recuperado.