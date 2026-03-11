Fútbol |

Gabriel Ávalos, encendido en Independiente: máximo goleador y segundo asistidor del Apertura

El delantero paraguayo atraviesa su mejor etapa desde que llegó al Rojo: suma seis goles y tres asistencias siendo una de las grandes figuras del campeonato argentino.

Gabriel Ávalos atraviesa su mejor momento desde que llegó a Independiente a comienzos de 2024. Después de un arranque con dudas y críticas, el delantero paraguayo se transformó en la gran figura del equipo de Gustavo Quinteros y hoy es el máximo goleador y segundo asistidor del Torneo Apertura, siendo uno de los niveles más altos del campeonato.

El cambio se dio a partir de la llegada de Quinteros, quien le dio confianza y lo convirtió en la referencia ofensiva del equipo. “El equipo le genera situaciones y él las está aprovechando muy bien. Está muy motivado”, explicó el entrenador en conferencia de prensa, destacando el rol clave del N°9, que se consolidó como el principal argumento ofensivo.

Su racha en el campeonato comenzó temprano: en la primera fecha contra Estudiantes (1-1) asistió a Luciano Cabral y en la siguiente jornada le marcó a Newell’s con una volea para el empate con el mismo resultado. Luego aparecieron tantos importantes contra Lanús, Independiente Rivadavia y Central Córdoba, varios de ellos decisivos para el equipo, que lo fueron afirmando como el hombre más peligroso del equipo en el área rival.

El segundo gol de Ávalos en el empate 4-4 de Independiente ante Unión

Embed

Y el punto más alto del nueve llegó en el reciente empate 4 a 4 ante Unión: asistió en el 1-3, convirtió de penal el 2-3 y marcó de cabeza el 3-4 parcial. Con ese rendimiento, Ávalos alcanzó los seis goles y tres asistencias en el torneo, estando en los primeros puestos de ambas tablas. En medio de este presente, el paraguayo también se ilusiona con volver a su selección y sueña con el Mundial 2026, mientras en Avellaneda celebran haberlo recuperado.

