Champions League: Real Madrid goleó a Manchester City con un triplete de Valverde

El Merengue se impuso por 3 a 0 al equipo de Guardiola en el Bernabéu por la ida de los octavos del certamen internacional. Donnarumma le atajó un penal a Vinicius y Mastantuono sumó minutos en el final.
Con un triplete de Federico Valverde, Real Madrid goleó 3 a 0 a Manchester City en el Santiago Bernabéu por la ida de los octavos de final de la Champions League. El club blanco fue contundente en el primer tiempo y dejó sin respuestas al conjunto inglés, que ahora deberá buscar una remontada histórica en la revancha en Inglaterra.
La diferencia entre Real Madrid y el City fue que el local fue letal cada vez que aceleró contra el arco rival. De hecho, abrió el marcador a los 19 minutos de juego: Courtois lanzó un preciso pase largo hacia la banda para Valverde, quien con excelente control hacia adelante se sacó de encima a Nico O'Reilly y quedó mano a mano con Donnarumma, a quien dejó en el camino con un toque sutil sobre un costado de su cuerpo y luego definió con el arco a su merced.
Luego, a los 26 minutos, Valverde controló y definió cruzado en el área como si fuera un centrodelantero. Sí, el volante volvió a sorprender al equipo de Guardiola, que no lo pudo parar en todo el partido. De hecho, antes del descanso, el uruguayo completó su noche soñada con un tercer grito con sombrerito incluido a Marc Guéhi previo a la perfecta definición ante la salida del arquero italiano.
En el complemento, el conjunto de Pep Guardiola intentó reaccionar, pero se encontró con un Real Madrid firme en defensa y peligroso de contraataque. Vinicius tuvo la chance de ampliar la goleada desde el punto penal, aunque Gianluigi Donnarumma adivinó la intención y evitó el cuarto, manteniendo con vida al equipo inglés de cara al partido de vuelta.
Con el resultado controlado, el técnico madridista movió el banco y a los 30 minutos del segundo tiempo hizo ingresar a Franco Mastantuono, el único argentino del encuentro de Champions League. El ex River disputó los últimos minutos, participó en algunas jugadas en ataque y sumó experiencia en una gran noche para el club blanco.
La revancha se jugará el próximo martes y el Real Madrid llegará con una ventaja amplia después de una actuación convincente, en la que dominó en los momentos clave y tuvo en Valverde a la gran figura de la noche, responsable de encaminar una serie que quedó muy favorable para el conjunto español.
