Champions League: Real Madrid goleó a Manchester City con un triplete de Valverde

Con el resultado controlado, el técnico madridista movió el banco y a los 30 minutos del segundo tiempo hizo ingresar a Franco Mastantuono, el único argentino del encuentro de Champions League. El ex River disputó los últimos minutos, participó en algunas jugadas en ataque y sumó experiencia en una gran noche para el club blanco.

El resumen de Real Madrid 3-0 Manchester City

La revancha se jugará el próximo martes y el Real Madrid llegará con una ventaja amplia después de una actuación convincente, en la que dominó en los momentos clave y tuvo en Valverde a la gran figura de la noche, responsable de encaminar una serie que quedó muy favorable para el conjunto español.

