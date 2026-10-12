Gimnasia de Mendoza superó a Newell's y se ilusiona con los playoffs

El club mendocino venció 1 a 0 a la Lepra como local con un gol de Agustín Módica y quedó sexto en la Zona A del Torneo Clausura.
En el cierre de la fecha, Gimnasia de Mendoza venció 1 a 0 a Newell's como local y se ilusiona con jugar los playoffs del Torneo Clausura. Agustín Módica marcó el gol de la victoria y volvió a quedar -ahora con nueve gritos- como el máximo goleador del certamen local.
Newell's fue claramente superior a Gimnasia de Mendoza, contó con muchas más ocasiones claras y hasta tuvo dos goles, que fueron anulados por offside, siendo uno interpretado por Darío Herrera en la pantalla del VAR. La Lepra se terminó yendo con las manos vacías después de una buena actuación y Kudelka estalló con el árbitro y se fue expulsado después de finalizar el encuentro.
A los 27 minutos de juego, Santiago Solari marcaba el 1-0 para Newell's cumpliendo con la ley del ex con un tremendo remate cruzado dentro del área. Sin embargo, el VAR llamó a Herrera y el árbitro en la revisión de la jugada consideró un roce mínimo de Cóccaro que dejaba en offside al anotador del tanto.
El visitante siguió con su dominio de posesión y lastimando al local pero no se movía el 0-0 por malas definiciones. Y, para colmo, Agustín Módica sacó una bomba de otro partido para el 1-0 de Gimnasia. Ignacio Ramírez lograba la igualdad para la Lepra pero, de manera correcta, el línea señaló que estaba adelantado. El local aguantó y aguantó y se llevó tres puntazos para lo realizado en el campo de juego.
Con esta vuelta al triunfo, Gimnasia de Mendoza quedó sexto en la Zona B del Clausura con 20 puntos, para afianzarse en la zona de boletos a la próxima ronda. Por su parte, Newell's quedó octavo con 17 unidades, con Estudiantes y San Lorenzo, ambos con 14, al acecho por quitarle el último lugar de la zona de playoffs.
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