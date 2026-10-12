Gimnasia de Mendoza superó a Newell's y se ilusiona con los playoffs

El visitante siguió con su dominio de posesión y lastimando al local pero no se movía el 0-0 por malas definiciones. Y, para colmo, Agustín Módica sacó una bomba de otro partido para el 1-0 de Gimnasia. Ignacio Ramírez lograba la igualdad para la Lepra pero, de manera correcta, el línea señaló que estaba adelantado. El local aguantó y aguantó y se llevó tres puntazos para lo realizado en el campo de juego.