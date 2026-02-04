Fútbol |

Giuliano Simeone reveló el motivo por el que no tiene su apellido en la camiseta

El delantero argentino contó que tomó la decisión de que diga su nombre en sus camiseta para construir una identidad propia y que fue una determinación personal que no resultó sencilla.

Giuliano Simeone reveló el motivo que lo llevó a no utilizar su apellido en la camiseta del Atlético de Madrid y optar únicamente por su nombre de pila. En una charla con Jorge Valdano en Universo Valdano, el atacante explicó que buscó diferenciarse del peso simbólico de su apellido y recorrer su propio camino dentro del fútbol profesional. “Yo siempre quise formar mi camino aparte del apellido”, aseguró.

El futbolista recordó el momento en el que tomó la decisión, que fue cuando subió al equipo filial y por primera vez debía elegir cómo identificarse en la camiseta. “Mi hermano Gianluca ponía ‘G. Simeone’, el mayor ‘Simeone’, mi papá Simeone… todos Simeone. Ahí fue cuando dije que quería algo distinto”, relató. En ese contexto, admitió que no fue una elección simple: “Fue una decisión que me costó”.

Simeone también contó que la idea fue largamente conversada con su entorno más cercano. “La fui pensando y la hablé con mi gente, mi familia, mi novia. Había todo tipo de opiniones”, reveló. Incluso recordó algunos consejos que recibió: “‘Seguí llevando el apellido, no tu nombre’, me decían”. Sin embargo, terminó inclinándose por la alternativa que lo hacía sentir más cómodo. “Me puse Giuliano para que me conozcan por mí mismo, por mi nombre”, explicó.

La entrevista de Simeone con Valdano y la explicación de la decisión

La situación cambia cuando se trata de la Selección Argentina, donde el delantero utiliza el apellido Simeone en la camiseta. Por otro lado, el día a día del Atlético, en tanto, aseguró que la convivencia en el vestuario es normal pese a ser hijo del entrenador. “Lo veo como algo muy natural, como en cualquier otro club”, afirmó, aunque reconoció que a veces se pregunta “qué pensarán los otros de mí”.

Giuliano atraviesa un buen presente deportivo, con 4 goles y 7 asistencias en la temporada, y renovó su vínculo con el Atlético de Madrid hasta 2030. Con continuidad en las convocatorias de Lionel Scaloni, el delantero apunta a seguir creciendo y lo resume con una frase que define su postura: “Quiero que me conozcan como soy yo, Giuliano”.

