Gol de Lautaro: Argentina vence a Bolivia en el Kempes

Gracias a un gran derechazo del Toro, la Albiceleste vence 1 a 0 a La Verde en su primer amistoso en la fecha FIFA que da comienzo a un nuevo tiempo, ya sin Lionel Messi, que se despedirá el martes contra Benín.

Sin Lionel Messi y tras el subcampeonato en la Copa del Mundo, la Selección Argentina vuelve a jugar esta noche en un amistoso con Bolivia en el Mario Alberto Kempes. El partido, que es dirigido por el colombiano Jhon Ospina, se puede ver por TyC Sports y Telefé. Además, podés seguir el minuto a minuto por nuestra web.