El club catalán compartió un clip con algunos momentos de un entrenamiento que lo tuvo al crack rosarino como figura destacada

El mejor jugador del mundo no aflojó durante la cuarentena: Lionel Messi volvió hecho una fiera a los entrenamientos del Barcelona. Para reflejar este excelente estado de forma de su máxima estrella, el club catalán compartió un video en el que se puede apreciar a un Leo enchufadísimo. Goles, asistencias, gambetas, todo el repertorio del Diez. ¡Hasta robó una pelota arrojándose al piso como un defensor más! No te pierdas el video que no tardó en ser tendencia en las redes sociales: