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Grupo C del Mundial 2026: Escocia es líder del grupo de Brasil y Marruecos

El combinado europeo venció 1 a 0 a Haití y lidera el Grupo C después del empate 1 a 1 entre Brasil y Marruecos en la primera jornada.

Brasil, Marruecos, Escocia y Haití integran el Grupo C del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.

Fecha 1

Brasil 1-1 Marruecos

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Escocia 1-0 Haití

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Fecha 2

Viernes 19 de junio

Escocia vs. Marruecos — 19:00 hs (Boston)

Brasil vs. Haití — 21:30 hs (Filadelfia)

Fecha 3

Miércoles 24 de junio

Escocia vs. Brasil — 19:00 hs (Miami)

Marruecos vs. Haití — 19:00 hs (Atlanta)

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