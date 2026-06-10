Grupo F del Mundial 2026: Empate de Países Bajos y Japón y más tarde juegan Suecia y Túñez

El combinado naranja no pudo con el equipo nipón que le igualó dos veces el encuentro. Y, desde las 23, se miden Suecia y Tuñez.

Países Bajos, Japón, Túñez y Suecia integran el Grupo F del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.