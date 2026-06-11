Grupo J: Argentina goleó a Argelia y Austria hizo lo propio ante Jordania en la primera fecha del Mundial 2026

La primera fecha ya estableció a los primeros dos ganadores del grupo: la goleada 3-0 de Argentina a Argelia con un triplete inolvidable de Leo Messi, y el 3-1 de Austria a Jordania en un partido que tuvo goles hasta el último minuto.
Argentina, Argelia, Austria y Jordania integran el Grupo J del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.
La Albiceleste ya hizo lo suyo en su defensa por el título: le ganó 3-0 a Argelia con un triplete de Lionel Messi, que terminó la noche feliz y emocionado. Por su parte, el resto del grupo también arrancó esta difícil lucha en la primera fase de la copa: Austria se lució y superó por 3-1 a Jordania, en un partido que tuvo goles hasta el último minuto del partido.
Martes 16 de junio
Argentina 3-0 Argelia — (Kansas City Stadium)
Miércoles 17 de junio
Austria 3-1 Jordania — (San Francisco Bay Stadium)
Lunes 22 de junio
Argentina vs. Austria — 14:00 hs (Dallas Stadium)
Martes 23 de junio
Jordania vs. Argelia — 00:00 hs (San Francisco Bay Stadium)
Sábado 27 de junio
Argelia vs. Austria — 23:00 hs
Jordania vs. Argentina — 23:00 hs
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