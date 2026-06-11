Grupo J: Argentina goleó a Argelia y Austria hizo lo propio ante Jordania en la primera fecha del Mundial 2026

La Albiceleste ya hizo lo suyo en su defensa por el título: le ganó 3-0 a Argelia con un triplete de Lionel Messi, que terminó la noche feliz y emocionado. Por su parte, el resto del grupo también arrancó esta difícil lucha en la primera fase de la copa: Austria se lució y superó por 3-1 a Jordania, en un partido que tuvo goles hasta el último minuto del partido.