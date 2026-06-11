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Grupo K: ganó Portugal y lidera la zona, Colombia y RD Congo esperan por su partido

Portugal aplastó 5-0 a Uzbekistán y lidera el Grupo, a la espera de la finalización de la Fecha 2 con Colombia y Republica Democrática del Congo.

Portugal, Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo integran el Grupo K del Mundial 2026. Los dos mejores clasificarán a los 16avos de final de la máxima cita, mientras que el tercero, en caso de terminar entre los ocho mejores de esa posición, también sacará boleto a la instancia.

La primera fecha del Grupo K comenzó con un empate 1-1 entre Portugal y República Democrática del Congo en el Houston Stadium. Los europeos arrancaron en ventaja con un gol de João Neves, pero los africanos reaccionaron y consiguieron la igualdad gracias a Yoane Wissa para dejar una zona abierta a la espera del duelo entre Uzbekistán y Colombia.

La primera jornada del grupo se completó con el triunfo por 3 a 1 de Colombia frente a Uzbekistán, duelo que definió las posiciones del Grupo tras la primera fecha.

En la segunda fecha, Portugal se impuso con autoridad y goleó 5-0 a Uzbekistán. Mientras esperan por el resultado de Colombia y RD Congo, a las 23:00 en el Estadio Guadalajara.

Fecha 1

Miércoles 17 de junio

Portugal 1 - 1 RD Congo — (Houston Stadium)

Uzbekistán 1 vs. Colombia 3 — (Estadio Ciudad de México)

Fecha 2

Martes 23 de junio

Portugal 5 - 0 Uzbekistán — (Houston Stadium)

Colombia vs. RD Congo — 23:00 hs (Estadio Guadalajara)

Fecha 3

Sábado 27 de junio

Colombia vs. Portugal — 20.30 hs

RD Congo vs. Uzbekistán — 20.30 hs

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