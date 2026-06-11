Grupo K: ganó Portugal y lidera la zona, Colombia y RD Congo esperan por su partido

La primera fecha del Grupo K comenzó con un empate 1-1 entre Portugal y República Democrática del Congo en el Houston Stadium. Los europeos arrancaron en ventaja con un gol de João Neves, pero los africanos reaccionaron y consiguieron la igualdad gracias a Yoane Wissa para dejar una zona abierta a la espera del duelo entre Uzbekistán y Colombia.