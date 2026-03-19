¿Habrá doble fecha para la Selección? Argentina busca cerrar un segundo amistoso antes del Mundial

El amistoso ante Guatemala entró en zona de incertidumbre por un conflicto reglamentario. El equipo centroamericano tiene previsto jugar el 27 de marzo frente a Argelia en Europa, lo que complica su presencia en Buenos Aires cuatro días después.

Según las normas de la FIFA, una selección no puede disputar partidos en distintos continentes dentro de la misma ventana internacional. Ante este escenario, la federación guatemalteca solicitará una excepción, aunque no hay certezas sobre su aprobación.

Con este panorama, la agenda de la Albiceleste sigue abierta y su planificación final dependerá de lo que ocurra en las próximas horas.