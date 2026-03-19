¿Habrá doble fecha para la Selección? Argentina busca cerrar un segundo amistoso antes del Mundial

La Selección Argentina podría sumar un partido el 27 de marzo en La Bombonera, mientras el duelo ante Guatemala está en duda por un conflicto reglamentario.
La Selección Argentina analiza sumar un segundo partido en la fecha FIFA de marzo, en lo que será su última ventana de preparación antes del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni ya tiene programado un encuentro frente a Guatemala para el 31 de marzo, aunque su realización no está garantizada.
En paralelo, la AFA trabaja a contrarreloj para cerrar un segundo amistoso que se disputaría el 27 de marzo. La idea es que también tenga como sede La Bombonera, con el objetivo de evitar traslados y centralizar la preparación en el predio de Ezeiza.
Por ahora no hay rival confirmado, pero todo indica que sería un seleccionado de menor jerarquía, como ocurrió en otras fechas FIFA recientes. De concretarse, el partido le permitiría al cuerpo técnico probar variantes y darles rodaje a futbolistas que aún buscan asegurarse un lugar en la lista definitiva.
El amistoso ante Guatemala entró en zona de incertidumbre por un conflicto reglamentario. El equipo centroamericano tiene previsto jugar el 27 de marzo frente a Argelia en Europa, lo que complica su presencia en Buenos Aires cuatro días después.
Según las normas de la FIFA, una selección no puede disputar partidos en distintos continentes dentro de la misma ventana internacional. Ante este escenario, la federación guatemalteca solicitará una excepción, aunque no hay certezas sobre su aprobación.
Con este panorama, la agenda de la Albiceleste sigue abierta y su planificación final dependerá de lo que ocurra en las próximas horas.
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