Holan: "No estoy acá para que los jugadores me quieran y yo sea su amigo"

"Tengo buena relación con la mayoría de mis jugadores", dijo el técnico tras lo cual comentó: "Tengo temperamento fuerte y soy muy exigente. En la profesión hay exigencias y esto no es un club de amigos, por eso la exigencia es clave para progresar. Soy muy pasional y temperamental. No estoy acá para que los jugadores me quieran y yo sea su amigo".

En diálogo con Estudio Fútbol, programa que se emite por TyC Sports, Holan indicó: "Las decisiones que tomo tienden a la justicia del grupo. No puedo tomar decisiones por lo que me dice la gente si no me voy a la (tribuna) Erico. Yo tomo decisiones deportivas sin tener el diario del día después".

"Soy humano, puedo tener defectos. Si hubiera algún reproche o queja de los jugadores, tendré que revisar mis decisiones, que siempre están basadas en lo profesional. Esto no es un club de amigos y las decisiones son personales, no todos pueden estar de acuerdo en esas decisiones que están basadas en lo profesional", expresó.

Previamente en una conferencia de prensa que brindó después del ensayo matutino, Holan reveló: "No tengo superpoderes, no manejo todo ni me gustaría. Tengo un rol específico y me encargo de eso, aunque ademas le presto atención a otras cosas".

En cuanto a lo futbolístico, el entrenador declaró: "Yo quiero que Independiente sea una selección. Nosotros queremos lograr el mejor equipo posible y tenemos que tirar todos juntos para adelante".

Además dijo que es Teófilo Gutiérrez "es una alternativa" que maneja para reforzar la zona de ataque mientras que manifestó que "hay muchas posibilidades de que Pablo Pérez sea titular el domingo" y se mostró contento con el arribo de Cecilio Domínguez.