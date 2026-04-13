Hoy cierra la fecha 13: se destaca el clásico Lanús-Banfield

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina o Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera, Matías Sepúlveda y Walter Bou o Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Posible 11 de Banfield:

Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; David Zalazar, Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Tomás Adoryan; Mauro Méndez, Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Defensa y Justicia vs. Talleres

Desde las 16:30, en el estadio Norberto Tito Tomaghello. Defensa y Justicia viene de perder 2-0 ante Instituto en Córdoba y se le cortó el invicto que tenía. Se encuentra en el puesto 5°, con 19 puntos, y de ganar superaría a Boca, que por ahora marcha tercero. Por su parte, Talleres viene de perder 1-0 ante Boca en el Kempes. Está en el puesto 8°, con 18 puntos, y ganando también se colocaría entre los mejores cuatro de la tabla. Luis Lobo Medina será el árbitro y el VAR lo comandará Hector Paletta. Transmite ESPN Premium.

Posible 11 de Defensa:

Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Damián Fernández, Emiliano Amor, David Martínez y Elías Pereyra; Santiago Sosa y Aarón Molinas; Ayrton Portillo, Juan Manuel Gutiérrez y Agustín Hausch. DT: Mariano Soso.

Posible 11 de Talleres:

Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández y Alexandro Maidana; Mateo Cáceres, Matías Galarza, Juan Sforza y Franco Cristaldo; Valentín Dávila y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

Defensa Defensa y Justicia le ganó 2 a 0 a Unión de Santa Fe y sigue invicto.

Sarmiento vs. Gimnasia

Desde las 16:30, en el estadio Eva Perón de Juní. Sarmiento atraviesa un gran momento, con tres triunfos consecutivos y llega con confianza al cruce frente al Lobo. En el Apertura se ubica 10° con 16 unidades. Gimnasia vive un presente distinto. El Apertura arrastra tres caídas consecutivas, la última una dura derrota por 3-0 frente a Huracán en el Bosque. Se encuentra en el puesto 11, con 14 puntos. Como árbitro estará Álvaro Carranza y en el VAR, Adrián Franklin. Se verá por TNT Sports Premium.

Posible 11 de Sarmiento

Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Manuel García, Mauricio Martínez; Jhon Rentería ó Santiago Salle, Carlos Villalba, Cristian Zabala; Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Posible 11 de Gimnasia

Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Ignacio Fernández, Marcelo Torres y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

Gimnasia Sarmiento

Vélez vs. Central Córdoba

Desde las 21:30, en el José Amalfitani, Vélez buscará volver a la cima. Si supera a Central Córdoba llegará a los 25 puntos y quedará nuevamente como líder. El equipo conducido por Guillermo Barros Schelotto atraviesa un presente irregular en el Apertura, con dos caídas consecutivas. Central Córdoba se ubica 13° con 12 unidades y también llega golpeado, con dos derrotas al hilo: 5-0 ante Estudiantes en La Plata y 3-1 frente a Newell’s como local. El árbitro será Bruno Amiconi y en el VAR estará Diego Ceballos. Se podrá ver por TNT Sports Premium

Posible 11 de Vélez

Tomás Marchiori; Joaquin García, Lisandro Magallan, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobias Andrada; Dilan Godoy, Manuel Lanzini, Matías Pellegrini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Posible 11 de Central Córdoba

Alan Aguerre; Santiago Moyano, Yuri Casermeiro, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Diego Barrera; Matías Vera, Juan Cardozo, Fernando Martínez; Alan Laprida y Michael Santos o Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.