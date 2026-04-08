Hoy continúan los debuts de los equipos argentinos en Copa Libertadores

El Grana llega de ser el último campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa. El primer título lo ganó por penales ante Atlético Mineiro en Asunción, y el segundo contra Flamengo en el mítico Estadio Maracaná. Los dirigidos por Mauricio Pellegrino se plantaron ante el campeón de América y le ganaron los dos partidos (1-0 en Lanús y 3-2 en Río de Janeiro).

Lanús en el torneo Apertura se encuentra sexto en la Zona A, afianzado en puestos de clasificación a octavos de final. El miércoles pasado igualó sin goles frente a Platense en La Fortaleza.

Posible 11 de Mirassol:

Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado, Reinaldo; Yuri Lara, Aldo Filho; Shaylon, Alesson, Firmino Negueba y Tiquinho Soares. DT: Rafael Guanaes.

Posible 11 de Lanús:

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera, Matías Sepúlveda; Walter Bou o Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Independiente Medellín vs. Estudiantes

Desde las 21:00, en el Estadio Atanasio Girardot, se enfrentarán por la primera jornada del Grupo A de la Copa Libertadores 2026. En medio de un rendimiento irregular en el ámbito local, el conjunto conducido por Alexander Medina buscará volver a ser protagonista en el plano internacional. El arbitró será Alexis Herrera, en el VAR se encontrará Ángel Arteaga y se podrá ver por Fox Sport

El presente no es el ideal para Independiente Medellín. Ubicado en la zona media-baja del torneo Apertura colombiano, el equipo atraviesa un momento marcado por la incertidumbre y un nivel que no termina de consolidarse, en un contexto complejo para los clubes cafeteros a nivel continental. Con nombres conocidos en el fútbol argentino como Frank Fabra y Francisco Fydriszewski, quien logró recuperarse de una lesión a tiempo, los dirigidos por Alejandro Restrepo intentarán encontrar aire en su regreso al certamen tras tres años de ausencia.

Del lado de Estudiantes, la herida por la caída ante San Lorenzo aún está fresca. Las expulsiones de Tomás Palacios que venía mostrando un rendimiento impecable y del propio “Cacique” Medina en la derrota por 1-0 en el Nuevo Gasómetro quedarán momentáneamente en segundo plano cuando el equipo enfrente las exigencias de la altura y el clima de Medellín. Con el recuerdo todavía vigente de la eliminación por penales frente a Flamengo en la edición anterior, el León afronta su tercera participación consecutiva en la Libertadores, reflejo de la estabilidad institucional que ha construido en los últimos años.

Posible 11 de Independiente Medellín:

Salvador Ichazo; Leyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño; Esneyder Mena, Didier Moreno, Alexis Serna, Jhon Edwin Montaño, Frank Fabra; Francisco Chaverra y Enzo Larrosa. DT: Alejandro Restrepo.

Posible 11 de Estudiantes:

Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Alexis Castro, Tiago Palacios, Edwuin Cetré y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.