Huracán goleó a Gimnasia en La Plata y se metió en puestos de playoffs

El Globo aplastó 3 a 0 al Lobo de visitante por la fecha 13 del Torneo Apertura y quedó octavo en la Zona B para ilusionar con avanzar a la próxima ronda.
Huracán goleó 3 a 0 a Gimnasia en La Plata y se metió en puestos de playoffs de la Zona B del Torneo Apertura. Ignacio Campo, Lucas Blondel y Jordy Caicedo marcaron los goles del club de Parque Patricios. El duelo fue parejo con muchas situaciones para ambos lados pero el visitante mostró mucha más efectividad contra el arco rival.
El equipo de Diego Martínez abrió el marcador a los 17 minutos de juego con un golazo de Ignacio Campo, quien sacó una bomba cruzada que se clavó en un ángulo desde fuera del área. Minutos después, Bautista Barros Schelotto despejó de cabeza en la línea un tiro de Jordy Caicedo después de una mala salida del local.
Por su parte, Gimnasia realizó un muy buen ataque al término del primer tiempo que terminó con un remate a quemarropa de Nacho Fernández que tapó de enorme manera Hernán Galíndez. De esta manera, el visitante se fue 1 a 0 arriba del marcador al entretiempo.
Ya en el complemento, Huracán amplió el marcador con un tanto de Lucas Blondel. Leonardo Gil ganó una segunda pelota y tocó profundo para Oscar Cortés, que tiró un pase al medio del área para el exfutbolista de Boca que definió arriba de primera y estiró la ventaja para su equipo.
Y, a los 38 minutos de juego de esta segunda etapa, Jordy Caicedo volvió a mojar para el 3-0 final. Enzo Martínez, defensor del local, dio un mal pase atrás, que quedó corto para el arquero y dejó al ecuatoriano mano a mano con Nelson Insfrán, a quien le rompió el arco con una bomba al primer palo inatajable.
Con este triunfo, Huracán se metió en zona de playoffs, al quedar octavo de la Zona B con 17 puntos. Por su parte, Gimnasia sigue relegado en la lucha por avanzar en la próxima ronda: está onceavo con 14 unidades. En la próxima jornada, el Globo recibirá a Rosario Central y el Lobo visitará a Sarmiento.
comentar