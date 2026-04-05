Huracán goleó a Gimnasia en La Plata y se metió en puestos de playoffs

Y, a los 38 minutos de juego de esta segunda etapa, Jordy Caicedo volvió a mojar para el 3-0 final. Enzo Martínez, defensor del local, dio un mal pase atrás, que quedó corto para el arquero y dejó al ecuatoriano mano a mano con Nelson Insfrán, a quien le rompió el arco con una bomba al primer palo inatajable.

Con este triunfo, Huracán se metió en zona de playoffs, al quedar octavo de la Zona B con 17 puntos. Por su parte, Gimnasia sigue relegado en la lucha por avanzar en la próxima ronda: está onceavo con 14 unidades. En la próxima jornada, el Globo recibirá a Rosario Central y el Lobo visitará a Sarmiento.