Huracán perdió con Danubio pero depende de sí mismo para clasificar

Nueva derrota de Huracán. En la cancha se vieron dos equipos con más limitaciones que recursos, tanto en nombres como en ideas. Los roles cambiaron de un tiempo a otro, pero lo que no cambió fue la pasividad de ambos para atacar. El partido caminaba derecho a un 0-0, pero un penal marcó la diferencia entre dos conjuntos muy débiles.

En el primer tiempo, el Globo quiso agarrar la pelota y Danubio salir de contra. Pero los de Battaglia, que movían la pelota de lado a lado, nunca encontraron triangulaciones, desmarques o movimientos que rompan una defensa bien ordenada. Huracán volvió a ser Gauto-dependiente, algo que suele ser un déficit, pero para este equipo es una solución: sin él, juega igual de mal -y así le está yendo-; con él, por lo menos tiene destellos individuales. Que por supuesto, no alcanzaron.

Los uruguayos salían rápido pero sin ser punzantes para terminar de explotar los espacios de la defensa quemera. Así, pese a las intenciones, ninguno de los dos logró lastimar al otro, y la única jugada fue un disparo de media distancia del juvenil Valentín Sánchez, que Goicoechea mandó al córner.

En el segundo tiempo el equipo uruguayo movió el banco y logró agarrar la pelota, pero con el mismo inconveniente que Huracán: no tener la capacidad de transformar la posesión en dominio. Mucho menos en peligro. Encima, el Globo perdió a su as de espadas, porque a Gauto le pusieron un marcador, y eso sumado a que sus compañeros no le podían hacer llegar la pelota, hizo que desaparezca por largo tramo del partido.

A Battaglia los ingresos no le dieron soluciones. Por el contrario, minutos después de entrar, Soto cometió el penal que definió el partido: luego de una buena atajada de Chaves, Sarmiento cabeceó el rebote y la pelota le dio en la mano al chileno. May abrió el pie y lo cambió por gol, pese a que el arquero quemero le adivinó el palo.

Huracán no sale del pozo. Juega mal, no encuentra respuestas, no mete goles y no es sólido atrás. Combo letal. ¿El resultado? No gana. Ya son seis partidos con Sebastián Battaglia como DT: tres empates y tres derrotas, con el detalle de que las caídas fueron consecutivas. Para clasificar, el Globo sigue dependiendo de sí mismo gracias a la paridad del grupo y la diferencia de gol: tiene que ganarle a Guaraní en Paraguay en la última fecha.