Huracán venció a Aldosivi, se afianza en su zona y sueña con volver a copas en 2027

El Globo superó por 1 a 0 al Tiburón en el Ducó, sigue en los primeros puestos de la Zona B del Clausura y se acercó en la anual a los lugares de boleto a la Sudamericana.
Huracán venció 1 a 0 a Aldosivi en el Tomás Adolfo Ducó por la fecha 11 del Clausura. Leandro Lescano, a los 36 minutos de juego, marcó el gol del triunfo del Globo, que prolongó su buen momento. El visitante, que se quedó con diez futbolistas por la expulsión de Joaquín Pombo a los 29' del complemento, se hundió más en la lucha por la permanencia.
El equipo de Diego Martínez fue de menor a mayor, encontró su juego después de un arranque incómodo donde el visitante llegó varias veces y terminó imponiendo condiciones ante un rival que nunca logró encontrarle la vuelta al partido en el Tomás Adolfo Ducó.
El local se acomodó a la cancha cuando Leonardo Gil apareció entre líneas, Juan Bisanz encontró con espacios y Oscar Cortés se movió por todo el frente de ataque. Y, a los 36' del partido, Leandro Lescano recibió de Bisanz y definió con categoría para anotar el gol del triunfo, que pudo ser por mayor diferencia.
Blondel y Bisanz estrellaron sus remates contra el travesaño, Cortés tuvo una clara oportunidad, Gil probó desde afuera y hubo más situaciones que pudieron haber terminado con la pelota en la red. Un monólogo de Huracán que se intensificó cuando Aldosivi se quedó con 10 por la roja a Pombo por doble amarilla. Fue 1 a 0 en el Ducó.
De esta manera, Huracán consiguió su tercer triunfo al hilo después de vencer a Racing y River, lucha arriba en la Zona B con 19 puntos y quedó a una unidad de los puestos de Sudamericana en la tabla anual. Por su parte, Aldosivi se hundió aún más en la tabla anual: está descendiendo con 16 puntos y Riestra, el más cercano, tiene 21 unidades.
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