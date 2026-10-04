Huracán venció a Aldosivi, se afianza en su zona y sueña con volver a copas en 2027

El Globo superó por 1 a 0 al Tiburón en el Ducó, sigue en los primeros puestos de la Zona B del Clausura y se acercó en la anual a los lugares de boleto a la Sudamericana.

Huracán venció 1 a 0 a Aldosivi en el Tomás Adolfo Ducó por la fecha 11 del Clausura. Leandro Lescano, a los 36 minutos de juego, marcó el gol del triunfo del Globo, que prolongó su buen momento. El visitante, que se quedó con diez futbolistas por la expulsión de Joaquín Pombo a los 29' del complemento, se hundió más en la lucha por la permanencia.