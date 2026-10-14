Incidentes en Junín: la policía reprimió a los hinchas de River antes del partido

Aunque las puertas se habían abierto a las 16.30, gran parte del público llegó sobre la hora y se encontró con demoras en el único acceso habilitado para los visitantes. La situación empeoró por la presencia de personas que intentaban ingresar sin entrada y por el cierre de la puerta, que dejó a cientos de simpatizantes afuera. Ante la aglomeración, algunos sufrieron una baja de presión o resultaron heridos, mientras otros forzaron el acceso para descomprimir la multitud.