Independiente cayó ante Ceará y se despidió de la Sudamericana

Con esta derrota, el Rojo se despidió de la competencia internacional quedando en el segundo lugar de su zona con 12 unidades. El elenco de Brasil, con 18 puntos, avanzó a los octavos de final.

El encuentro comenzó con mucha intensidad y velocidad. Ambos tuvieron sus aproximaciones en los primeros minutos y se pudo ver un ida y vuelta interesante.

Con el objetivo claro de imponerse para soñar con la clasificación a la siguiente instancia, el equipo de Eduardo Domínguez (¿Seguirá?) buscó atacar constantemente y acercarse a la apertura del marcador. El equipo brasileño no le hizo las cosas fáciles y en los momentos que encontró los espacios le generó peligro.

Ceará tuvo una gran chance en los pies de Vinicius. El mediocampista llegó a conectar con el balón dentro del área pero su disparo pasó muy cerca del palo derecho de Sebastián Sosa.

Independiente tuvo una mayor tenencia del balón y la visita apostó a las salidas rápidas para generar peligro.

Pese controlar bien la pelota y tener el dominio del juego, los dirigidos por Domínguez tuvieron dificultades para crear situaciones de gol. La falta de profundidad les impidió causarle peligro al rival.

En el minuto final del primer tiempo, Ceará golpeó al local anotando el 1-0. En un excesivo tiempo adicionado, tas una pelota parada y un rebote, el esférico le quedó servido a Rodrigo Lindoso, quien con un tiro bajo y cruzado abrió el marcador para alejar al Rojo del sueño de clasificar.

El gol afectó anímicamente a Independiente y en la reanudación le costó mostrar claridad en su juego. Ceará, con tranquilidad tras ponerse en ventaja, aprovechó los momentos que pudo para avanzar al área rival y mantener al local en alerta.

Las aproximaciones claras no fueron protagonistas en la segunda parte, a Independiente le faltó profundidad y el conjunto brasileño se centró en mantener la mínima ventaja para asegurarse el boleto a los octavos de final.

El conjunto de Avellaneda no tuvo ideas para revertir la situación y alcanzar un empate que lo vuelva a meter en juego y le permitió al contrincante mantenerse arriba en el resultado parcial con facilidad.

Sobre el final del encuentro y mediante una contra letal, el elenco visitante terminó de sellar su victoria. Con un golazo, John Mendoza colocó el 2-0 definitivo.

Ceará festejó de visitante su continuidad dentro de la Copa Sudamericana. Independiente, quedando en segundo lugar, se despidió.

SÍNTESIS

Independiente: Sebastian Sosa; Alex Vigo, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde y Lucas Rodríguez; Domingo Blanco, Lucas Romero y Alan Soñora; Damián Batallini, Leandro Benegas y Andrés Roa. DT: Eduardo Domínguez.

Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio y Víctor Luis; Richard, Rodrigo Lindoso y Richardson; Lima, Vinicius y John Mendoza. DT: Dorival Silvestre Júnior.

Gol en el primer tiempo: 49m, Lindoso (C).

Gol en el segundo tiempo: 46m, Mendoza (C).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Tomás Pozzo por Batallini (I); y Leandro Fernández por Roa (I); 20m, Gastón Togni por Rodríguez (I); y Rodrigo Márquez por Vigo (I); 28m, Erick por Lima (C); y Bruno Pacheco por Richard (C); 38m, Cleber por Vinicius (C); 90+1m, Wescley por Richardson (C); y Lucas Ribeiro por V. Luis (C).

Árbitro: Christian Ferreyra (Uruguay).

Estadio: Libertadores de América-Ricardo Bochini.