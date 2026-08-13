Independiente despidió a Gustavo Quinteros

Finalmente, la dirigencia entendió que el ciclo estaba agotado y resolvió interrumpir un contrato que tenía vigencia hasta diciembre de 2026.

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Hugo Tocalli al mando

Mientras se resuelve el futuro, Hugo Tocalli estará al frente del entrenamiento de este jueves por la tarde. El experimentado coordinador de las divisiones juveniles ya conoce esa función, debido a que también dirigió interinamente al plantel profesional durante 2024, después de la salida de Carlos Tévez.

La discusión ahora pasa por el sucesor y existen dos posturas dentro de la conducción de Independiente.

El posible reemplazo

Un sector de la Comisión Directiva pretende avanzar por Omar De Felippe, con la intención de ofrecerle conducir al equipo hasta diciembre y, posteriormente, evaluar el proyecto deportivo de cara a 2027.

De Felippe mantiene un vínculo especial con Independiente por haber sido el entrenador que asumió durante la temporada 2013/14 en la Primera Nacional y terminó conduciendo al equipo en el regreso a la Primera División.

Por otro lado, otra parte de la dirigencia impulsa el nombre de Rubén Darío Insua, que también aparece sobre la mesa en las primeras conversaciones destinadas a definir al nuevo conductor.