Independiente, en crisis: los candidatos para reemplazar a Quinteros y los nuevos interinos

Se trata de Rubén Darío Insúa y Omar De Felippe, quienes conocen el mundo Independiente y están actualmente sin trabajo. Insúa fue jugador del club entre 1988 y 1990 y ganó un campeonato local, mientras que el héroe de Malvinas dirigió al Rojo entre 2013 y 2014 y consiguió el ascenso a Primera en uno de los momentos más difíciles de la historia de la institución. El Gallego viene de dirigir a Barracas Central, donde clasificó al equipo a una competencia internacional, mientras que De Felippe tuvo un exitoso ciclo en Central Córdoba donde conquistó la Copa Argentina 2024.

La definición del nuevo entrenador estará atravesada por las elecciones que Independiente tendría en diciembre. Néstor Grindetti, actual presidente tras la renuncia de Fabián Doman en 2023, analiza encabezar la lista del oficialismo, mientras que Luciano Nakis y Gastón Gaudio aparecen como posibles candidatos opositores. En paralelo, el Rojo deberá enfocarse en el Clausura, la única competencia en lo que resta del año, donde todavía busca pelear por el título y mejorar su posición en la tabla anual para clasificarse a las copas internacionales.