Independiente, en crisis: los candidatos para reemplazar a Quinteros y los nuevos interinos

Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio asumirán de manera interina mientras la dirigencia analiza opciones para reemplazar al entrenador con las elecciones cada vez más cerca.
Independiente echó a Gustavo Quinteros después de la dura derrota por 4 a 0 con Atlético Tucumán y eliminación de la Copa Argentina, sumado a sus declaraciones cuestionando el accionar de la dirigencia. Ahora, te contamos qué dupla interina conducirá al plantel profesional y quiénes son los candidatos a reemplazar a Quinteros.
En primer lugar, Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, qué estaban a cargo de la Reserva, estarán al frente del equipo de manera provisoria aunque Hugo Tocalli conducirá los entrenamientos mientras ambos se encuentran en Santiago del Estero con la Reserva para enfrentar a Central Córdoba.
El primer desafío de la dupla interina será el lunes, desde las 17 en La Fortaleza, frente a Lanús por la quinta fecha del campeonato. Y se desconoce cuántos partidos estarán a cargo del plantel: la conducción de Independiente no tiene previsto apresurarse para contratar al sucesor de Quinteros.
Por otro lado, el contexto electoral es uno de los principales factores, ya que los comicios están previstos para fin de año y todavía no existe una fecha oficial. En ese escenario, la dirigencia entiende que puede resultar difícil convencer a un entrenador para asumir un proyecto con un futuro institucional todavía incierto, aunque hay dos nombres que ya aparecen como principales candidatos.
Se trata de Rubén Darío Insúa y Omar De Felippe, quienes conocen el mundo Independiente y están actualmente sin trabajo. Insúa fue jugador del club entre 1988 y 1990 y ganó un campeonato local, mientras que el héroe de Malvinas dirigió al Rojo entre 2013 y 2014 y consiguió el ascenso a Primera en uno de los momentos más difíciles de la historia de la institución. El Gallego viene de dirigir a Barracas Central, donde clasificó al equipo a una competencia internacional, mientras que De Felippe tuvo un exitoso ciclo en Central Córdoba donde conquistó la Copa Argentina 2024.
La definición del nuevo entrenador estará atravesada por las elecciones que Independiente tendría en diciembre. Néstor Grindetti, actual presidente tras la renuncia de Fabián Doman en 2023, analiza encabezar la lista del oficialismo, mientras que Luciano Nakis y Gastón Gaudio aparecen como posibles candidatos opositores. En paralelo, el Rojo deberá enfocarse en el Clausura, la única competencia en lo que resta del año, donde todavía busca pelear por el título y mejorar su posición en la tabla anual para clasificarse a las copas internacionales.
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