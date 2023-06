Independiente: Ricardo Zielinski pidió refuerzos de jerarquía

El Ruso contó que se comunicó con la dirigencia y que solicitó jugadores que lleguen, se pongan la camiseta y puedan jugar. "Que sean titulares", les aclaró. Además, dijo que no quiere "quemar" a los pibes de la cantera y que ya tiene experiencia potenciando futbolistas.

"Yo lo que le pedí a los dirigentes es que traigamos jugadores que sean titulares y que busquemos jerarquía", afirmó el entrenador en la conferencia de prensa, previa al partido del domingo ante Godoy Cruz de Mendoza.

La necesidad de reforzar el equipo se incrementaría si se hace realidad el rumor que vincula al defensor Sergio Barreto al fútbol mexicano, tal como trascendió en los últimos días. En ese caso, se convertiría en una baja sensible para el entrenador.

En cuanto al defensor, expresó: "El asunto de Barreto hay que resolver el tema del pase. En cuanto a Marcone, recién empezó a entrenar esta semana con pelota. De no suceder nada raro con la semana que viene lo tendremos", aseguró el técnico.

"He potenciado jugadores, no soy de esos entrenadores que pone a los pibes para perjudicarlos. Estoy cansado de los equipos que queman jugadores, todos tienen un proceso, no soy de los que hace las cosas para quedar bien", sentenció.

El entrenador evitó dar pistas sobre el posible once titular que este domingo desde las 17.00 se enfrentará al conjunto mendocino como visitante, por la decimonovena fecha de la Liga Profesional de Fútbol.