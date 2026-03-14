Gran Premio de China: la bronca de Franco Colapinto por no haber avanzado a la Q3

El argentino quedó a sólo cinco milésimas de meterse en la tercera tanda de la clasificación y señaló que existen diferencias entre su auto y el de su compañero Pierre Gasly. Largará la competencia desde el 12º puesto.
El argentino Franco Colapinto terminó en el 12° puesto en la clasificación del Gran Premio de China de Fórmula 1 y expresó su frustración por haber quedado muy cerca de avanzar a la Q3. Aun así, destacó la mejora en el rendimiento de su monoplaza y se mostró optimista de cara a la carrera del domingo.
El piloto de Alpine F1 Team se quedó a sólo cinco milésimas del último lugar que clasificaba a la Q3 y reconoció que esa diferencia mínima le generó bronca. “Cuando te falta tan poco por pasar da mucha bronca”, señaló tras bajarse del auto en el circuito de Shanghái.
Colapinto explicó que, a pesar de la eliminación en la Q2, logró completar buenas vueltas y notó una evolución en el rendimiento del auto. “Mejoramos, creo que sabemos dónde nos falta y que tengo dos décimas de tiempo en el auto”, aseguró en los boxes.
Durante el análisis de su clasificación, también mencionó algunos problemas que lo condicionaron a lo largo del fin de semana. Según detalló, sufrió varios bloqueos en curvas lentas que le hicieron perder tiempo en los giros decisivos. Incluso, en la última vuelta se quedó sin energía al salir de la curva final, lo que terminó de alejarlo de la Q3.
El argentino también hizo referencia a las diferencias entre su monoplaza y el de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. “El auto de Pierre y el mío no están iguales. Ayer había muchas diferencias. Cuando son dos autos nuevos es difícil replicarlos exactamente”, explicó.
De cara a la carrera, Colapinto remarcó que el equipo debe seguir trabajando para mejorar el rendimiento del auto. “Hay que tratar de laburar para el domingo y entender qué hay que mejorar. Vamos a estar mejor para Japón en cuanto a las partes del auto”, señaló.
Además, valoró haber encontrado la explicación a los problemas que tuvo el viernes en pista. “Lo importante es que se entendió por qué ayer estaba tan lejos y perdido, lejos de Pierre. Me preocupaba mucho”, reconoció el piloto argentino.
Tras la clasificación del Gran Premio de China, el jefe de Alpine, Flavio Briatore, tuvo un gesto de respaldo con el piloto argentino. El directivo lo esperó en el box del equipo y lo felicitó por su rendimiento con un aplauso, un apretón de manos y un abrazo.
La escena se volvió viral en redes sociales y reflejó el apoyo del dirigente italiano luego de que Colapinto quedara al borde de meterse en la Q3. El argentino largará 12° en la carrera del domingo, lo que marcó una clara mejora respecto a la sprint, en la que había partido 16° y terminó 14°.
Los números reflejaron esa evolución durante la clasificación. En el primer corte, Colapinto avanzó en el décimo lugar, incluso por delante de Gasly. Luego, en la Q2, quedó a apenas cinco milésimas de avanzar a la Q3, muy cerca del piloto de Red Bull Racing, Isack Hadjar, quien fue el último en ingresar al top 10.
Briatore también se refirió al video del abrazo que circuló en redes y elogió el trabajo del argentino. “Gran trabajo, Franco. Quedaste afuera por 0.005 segundos, es mala suerte, pero sé que lo puedes hacer”, expresó el dirigente italiano.
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