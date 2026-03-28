La Selección Argentina disputó un amistoso con la Sub-20 en Ezeiza

Lionel Scaloni le dio rodaje a varios futbolistas convocados en la Albiceleste que no tuvieron acción en el triunfo ajustado en el amistoso en La Bombonera contra Mauritania.
La Selección Argentina disputó un amistoso con la Sub-20 en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza después del ajustado triunfo 2 a 1 a Mauritania en el amistoso en La Bombonera. Lionel Scaloni le dio rodaje a varios futbolistas convocados en esta fecha FIFA que no tuvieron acción en el duelo con el humilde equipo de África.
La Mayor se impuso por 1 a 0 a la Sub-20 con un gol de José Manuel López en el ensayo de fútbol que no tuvo la presencia de Lionel Messi, quien después de comenzar en el banco con Mauritania sería titular el martes frente a Zambia en la última prueba de los campeones del mundo previo a la máxima cita.
Scaloni realizará varias modificaciones para el duelo con Zambia y una de ellas es el ingreso de Gerónimo Rulli por Emiliano "Dibu" Martínez, quien tuvo rodaje ante la Sub-20. Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico, dos de los habituales titulares, no estuvieron con Mauritania y todo hace indicar que jugarán con Zambia. Este sábado ambos fueron titulares en la prueba con la Sub-20 y completaron la defensa Agustín Giay y Lucas Martínez Quarta.
Leandro Paredes no vio acción ante Mauritania y tendría su lugar entre los 11 al igual que Valentín Barco, a quien el DT elogió en la conferencia de prensa previa al primer amistoso. Por su parte, Gianluca Prestianni, quien no fue ni al banco, sería otro con minutos el martes y Giuliano Simeone podría ocupar la otra banda.
Con Messi de entrada, Scaloni deberá definir quién es el 9: si vuelve a poner a Julián Álvarez entre los titulares o le da la oportunidad al Flaco López, la otra alternativa que le quedó tras la grave lesión de Joaquín Panichelli, quien estaba luchando por un lugar en la Copa del Mundo a fuerza de una gran actualidad en Francia.
Nicolás Paz fue el único que repitió como titular ante Mauritania y el seleccionado Sub 20, en tanto que Exequiel Palacios fue el otro que estuvo entre los 11 que dispuso Scaloni en el ensayo de este sábado. Después, ingresaron Juan Musso, Gabriel Rojas, Tomás Palacios, Máximo Perrone, Franco Mastantuono y el mencionado Simeone.
El plantel quedo libre y volverá a juntarse el lunes que viene para realizar la última práctica antes del segundo amistoso en La Bombonera y la despedida del país, ya que en caso de jugar otros partidos de preparación ya serán en Estados Unidos y con los elegidos por Scaloni para defender el título.
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