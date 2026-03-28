La Selección Argentina disputó un amistoso con la Sub-20 en Ezeiza

Con Messi de entrada, Scaloni deberá definir quién es el 9: si vuelve a poner a Julián Álvarez entre los titulares o le da la oportunidad al Flaco López, la otra alternativa que le quedó tras la grave lesión de Joaquín Panichelli, quien estaba luchando por un lugar en la Copa del Mundo a fuerza de una gran actualidad en Francia.

Nicolás Paz fue el único que repitió como titular ante Mauritania y el seleccionado Sub 20, en tanto que Exequiel Palacios fue el otro que estuvo entre los 11 que dispuso Scaloni en el ensayo de este sábado. Después, ingresaron Juan Musso, Gabriel Rojas, Tomás Palacios, Máximo Perrone, Franco Mastantuono y el mencionado Simeone.

El plantel quedo libre y volverá a juntarse el lunes que viene para realizar la última práctica antes del segundo amistoso en La Bombonera y la despedida del país, ya que en caso de jugar otros partidos de preparación ya serán en Estados Unidos y con los elegidos por Scaloni para defender el título.